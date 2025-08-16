Tomás Roncero 'truca als GEOS' pel que ha passat al Mallorca - Barça

L'inici de Lliga a Mallorca ha quedat marcat per una primera part carregada de tensió i protestes. El Barça va marxar al descans amb un avantatge clar al marcador, però les decisions del col·legiat Munuera Montero han provocat un terratrèmol mediàtic. Les xarxes socials van cremar amb comentaris de periodistes i aficionats, i un dels més crítics va ser Tomás Roncero.
Roncero critica amb duresa l'arbitratge de Munuera Montero
El periodista va utilitzar un to irònic i contundent per expressar la seva indignació amb el que va passar a la primera meitat. “Si aquest arbitratge és amb el Madrid al camp, han de treure els GEOS”, va escriure a les xarxes. A més, va comparar la situació amb la Premier League, a la qual va qualificar de “futbol pur, no contaminat”. Les seves paraules, acompanyades d'una referència al nou Comitè Tècnic d'Àrbitres, van generar milers de reaccions en pocs minuts.
La jugada del segon gol, centre de la polèmica
L'origen de l'enuig és a l'acció que va precedir el gol de Ferran Torres. Raíllo va rebre una pilotada de Lamine Yamal al cap i va quedar estès sobre la gespa. Els jugadors del Mallorca esperaven que l'àrbitre aturés el joc, però Munuera Montero va deixar seguir l'acció. El Barça ho va aprofitar per marcar el 0-2, una jugada que va enrarir encara més l'ambient a Son Moix.
Més decisions discutides a la primera part
La controvèrsia no va acabar aquí. El conjunt local va demanar l'expulsió de Raphinha per una entrada dura per darrere amb les dues cames. L'acció va quedar sancionada amb groga, cosa que va provocar una allau de protestes des de la banqueta balear. A això s'hi van sumar les expulsions de Manu Morlanes, per doble groga, i Vedat Muriqi, per una entrada perillosíssima sobre Joan García.
L'ambient previ a l'emissió d'El Chiringuito promet ser especialment tens. En les últimes hores, altres col·laboradors del programa, com Alfredo Duro i Carme Barceló, ja havien protagonitzat un fort intercanvi a les xarxes arran de la jugada de Ferran Torres. Amb aquest clima, l'anàlisi televisiva posterior al partit estarà inevitablement marcat per l'arbitratge i les seves conseqüències.
Una segona part sense polèmiques però amb el partit sentenciat
A la segona meitat no es van produir accions controvertides, tot i que el marcador es va ampliar fins al 0-3 definitiu. Lamine Yamal va tancar el compte al descompte, en un context on el Mallorca jugava amb nou futbolistes. Tanmateix, el focus de la nit seguirà en les jugades de la primera part i en les dures crítiques abocades per veus mediàtiques com la de Tomás Roncero.