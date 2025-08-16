Tomás Roncero 'llama a los GEOS' por lo que ha sucedido en el Mallorca - Barça

El inicio liguero en Mallorca ha quedado marcado por un primer tiempo cargado de tensión y protestas. El Barça se marchó al descanso con una ventaja clara en el marcador, pero las decisiones del colegiado Munuera Montero han provocado un terremoto mediático. Las redes sociales ardieron con comentarios de periodistas y aficionados, y uno de los más críticos fue Tomás Roncero.

Roncero critica con dureza el arbitraje de Munuera Montero

El periodista utilizó un tono irónico y contundente para expresar su indignación con lo sucedido en la primera mitad. “Si este arbitraje es con el Madrid en el campo, tienen que sacar los GEOS”, escribió en redes. Además, comparó la situación con la Premier League, a la que calificó como “fútbol puro, no contaminado”. Sus palabras, acompañadas de una referencia al nuevo Comité Técnico de Árbitros, generaron miles de reacciones en pocos minutos.

La jugada del segundo gol, centro de la polémica

El origen del enfado está en la acción que precedió al tanto de Ferran Torres. Raíllo recibió un balonazo de Lamine Yamal en la cabeza y quedó tendido sobre el césped. Los jugadores del Mallorca esperaban que el árbitro detuviera el juego, pero Munuera Montero dejó seguir la acción. El Barça aprovechó para marcar el 0-2, una jugada que enrareció aún más el ambiente en Son Moix.

| @MovistarPlus

Más decisiones discutidas en el primer tiempo

La controversia no terminó ahí. El conjunto local pidió la expulsión de Raphinha por una dura entrada por detrás con las dos piernas. La acción quedó sancionada con amarilla, lo que provocó una oleada de protestas desde el banquillo balear. A esto se sumaron las expulsiones de Manu Morlanes, por doble amarilla, y Vedat Muriqi, por una entrada peligrosísima sobre Joan García.

El ambiente previo a la emisión de El Chiringuito promete ser especialmente tenso. En las últimas horas, otros colaboradores del programa, como Alfredo Duro y Carme Barceló, ya habían protagonizado un fuerte intercambio en redes a raíz de la jugada de Ferran Torres. Con este clima, el análisis televisivo posterior al partido estará inevitablemente marcado por el arbitraje y sus consecuencias.

Un segundo tiempo sin polémicas pero con el partido sentenciado

En la segunda mitad no se produjeron acciones controvertidas, aunque el marcador se amplió hasta el 0-3 definitivo. Lamine Yamal cerró la cuenta en el descuento, en un contexto donde el Mallorca jugaba con nueve futbolistas. Sin embargo, el foco de la noche seguirá en las jugadas de la primera parte y en las duras críticas vertidas por voces mediáticas como la de Tomás Roncero.