Alfredo Duro en xoc després del gol de Ferran Torres: Carme Barceló l'eixuga, 3 paraules

El Mallorca i el Barça estan signant un inici de temporada molt intens a Son Moix, carregat de tensió. La primera part ha deixat dues expulsions al conjunt local i un segon gol blaugrana envoltat de polèmica. La jugada ha generat un gran rebombori a les xarxes socials, on periodistes i aficionats han debatut sobre el que ha passat.
Tot ha passat poc abans del descans. Raíllo ha caigut a terra queixant-se d’un fort cop al cap. El central del Mallorca havia rebut una pilotada de Lamine Yamal i romania immòbil sobre la gespa. Alguns jugadors esperaven que l’àrbitre, Munuera Montero, aturés el joc, però l’acció ha continuat. La pilota ha acabat als peus de Ferran Torres, que ha marcat el 0-2. La manca de celebració inicial al Barça ha reflectit la sorpresa dels seus propis futbolistes.
Alfredo Duro acusa el Barça de manca d’esportivitat
A les xarxes socials, Alfredo Duro ha mostrat el seu enuig amb un missatge que no ha passat desapercebut. “Mentre un jugador del Mallorca cau desplomat, els del Barcelona marquen gol aprofitant que els contraris es queden aturats”, va escriure. El periodista ha qualificat l’acció d’antiesportiva i ha criticat durament l’actitud dels futbolistes blaugranes. Les seves paraules han tingut gran repercussió i han acumulat milers d’interaccions en pocs minuts.
Carme Barceló respon amb un missatge contundent
La reacció no ha trigat a arribar. Carme Barceló, periodista habitual en programes esportius, ha respost citant el tuit de Duro amb només tres paraules: “Lectura completament equivocada”. La seva intervenció ha obert un nou fil de debat, amb seguidors que donaven suport a la seva postura i d’altres que defensaven la visió de Duro. L’intercanvi reflecteix la divisió d’opinions que ha generat la jugada, tant als mitjans com entre aficionats.
Un partit marcat per la polèmica arbitral
El segon gol no ha estat l’únic focus de protesta. El Mallorca ha acabat la primera meitat amb dos expulsats: Manu Morlanes, per doble groga, i Vedat Muriqi, per una entrada perillosíssima sobre Joan García. El davanter kosovar ha colpejat amb els tacs al cap el porter blaugrana, cosa que ha derivat en la seva vermella directa. Aquestes accions han alimentat la sensació que les decisions arbitrals van afavorir el Barça.
Expectació per a una segona part de màxima tensió
Amb 0-2 al marcador i dos homes menys, el Mallorca afronta un repte gairebé impossible per puntuar. El Barça, vigent campió de LaLiga, té a les seves mans assegurar un debut amb victòria, tot i que les crítiques per la jugada del segon gol seguiran marcant la conversa. El que està clar és que aquest inici de temporada deixa una imatge de Son Moix carregada de polèmica i un debat que seguirà viu després del xiulet final.