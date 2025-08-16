Tomás Roncero desesperat amb el Barça: 'Els àrbitres continuen...'

La primera part a Son Moix ha deixat molt més que un simple marcador favorable al Barça. Entre expulsions, gols i decisions discutides, el focus ha acabat centrat en la polèmica que envolta el segon gol del conjunt blaugrana. Una jugada en què la continuïtat del joc, tot i un jugador rival estès a la gespa, ha provocat reaccions enceses a les xarxes i als mitjans.
Tot va començar amb un potent xut de Lamine Yamal que va impactar al cap de Raíllo, deixant-lo a terra. Els futbolistes del Mallorca esperaven que l'àrbitre, José Luis Munuera Montero, aturés el joc per atendre el central. Tanmateix, el col·legiat va permetre que la jugada seguís, i Ferran Torres va aprofitar per marcar el 0-2. La manca de celebració inicial entre els jugadors culers va reflectir que ni ells semblaven entendre què havia passat en aquell instant.
Roncero acusa els àrbitres de restar credibilitat a LaLiga
Tomás Roncero ha reaccionat de seguida a les xarxes socials, publicant un missatge que ràpidament s'ha fet viral. “Els àrbitres segueixen restant valor a aquesta Lliga cada cop menys creïble”, ha escrit el periodista, visiblement indignat. Va criticar que Munuera Montero no interrompés el partit amb un futbolista estès després d'un cop al cap. També va assenyalar el nou Comitè Tècnic d'Àrbitres, assegurant que és “igual o pitjor” que l'anterior. Les seves declaracions van sumar milers d'interaccions en pocs minuts.
De fet, entre col·laboradors d'El Chiringuito, la discussió ha estat especialment intensa. Alfredo Duro i Carme Barceló han protagonitzat una topada arran de la mateixa jugada, amb acusacions de manca d'esportivitat i respostes contundents. Amb aquest intercanvi d'opinions, el programa d'aquesta nit s'anticipa especialment calent, amb el segon gol de Ferran Torres com a eix central del debat.
Un partit carregat de tensió i protestes
El clima a Son Moix ja estava encès abans d'aquesta acció. El Mallorca va acabar la primera meitat amb dos expulsats: Manu Morlanes, per doble groga, i Vedat Muriqi, per una dura entrada sobre Joan García. El davanter kosovar va colpejar amb els tacs al cap del porter blaugrana, cosa que va derivar en la seva vermella directa. Aquestes decisions, sumades al polèmic segon gol, han incrementat les protestes locals contra l'arbitratge.
Amb el Barça en avantatge i el Mallorca minvat numèricament, el partit sembla encarat per als de Hansi Flick. No obstant això, la conversa posterior seguirà girant entorn de la jugada de Raíllo i el paper del col·legiat. Tot apunta que la polèmica seguirà ocupant titulars i generant debat en les hores posteriors al xiulet final.