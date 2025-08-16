Racing de Santander, Sporting i UD Las Palmas volen un futbolista lliure

La recta final del mercat d'estiu segueix generant moviments importants en plantilles que aspiren a lluitar per l'ascens. Diversos equips de la Hypermotion treballen en reforços específics per enfortir posicions clau i augmentar la seva competitivitat en una temporada exigent. La defensa, especialment els laterals, s'ha convertit en una de les zones més cotitzades del mercat actual.
En aquest ordre d'idees, i segons va informar Fichajes Sporting, tres clubs tenen a la seva agenda Brian Oliván per reforçar el lateral esquerre. Sporting de Gijón, Racing de Santander i UD Las Palmas consideren el seu fitxatge una oportunitat atractiva en aquest tram del mercat. El jugador, de 31 anys, està lliure després d'acabar contracte amb el RCD Espanyol i no renovar automàticament.
La seva sortida del club català es va produir en no assolir el nombre de partits exigits per la seva clàusula de continuïtat. Oliván va arribar a l'Espanyol el 2022 des del Mallorca a cost zero, convertint-se en un dels laterals més destacats. En la seva primera campanya a Primera Divisió va ser el defensa amb més assistències, registrant un total de set passades de gol.
Un estiu que va començar amb opcions a Primera Divisió
Al començament del mercat, el nom de Brian Oliván va sonar com a possible reforç del Sevilla FC. Tanmateix, l'interès no va prosperar i el seu futur sembla ara més lligat a Segona Divisió. En aquesta categoria ja ha mostrat un rendiment sòlid, tant en accions defensives com en la seva projecció ofensiva. Racing, Sporting i Las Palmas valoren la seva capacitat per reforçar el seu costat esquerre amb garanties immediates.
Un perfil amb experiència i fiabilitat contrastada
En tres temporades com a jugador de l'Espanyol, Oliván va disputar 89 partits oficials, anotant un gol i repartint 12 assistències. Ha viscut situacions de màxima pressió, incloent-hi un descens, un ascens i la lluita per la permanència en l'última campanya. La seva visió de joc i precisió en els centres el converteixen en un recurs valuós per a qualsevol entrenador.
A més de la seva aportació tècnica, la seva experiència li permet aportar lideratge dins del vestidor i serenor en partits d'alta tensió. Aquest perfil, difícil de trobar al mercat sense cost de traspàs, és el que ha despertat l'interès simultani de tres clubs.
Decisió pendent en les pròximes setmanes
El futur de Brian Oliván podria definir-se abans del tancament oficial del mercat d'estiu. Racing, Sporting i Las Palmas esperen una resposta mentre altres possibles pretendents observen atents. L'elecció dependrà de factors esportius i del projecte que li ofereixi millors perspectives de protagonisme.
Els aficionats d'aquests equips segueixen amb expectació les novetats, conscients que un fitxatge així pot marcar la diferència. El lateral esquerrà, per la seva banda, haurà de decidir si busca estabilitat immediata o un repte a llarg termini.