Tomás Roncero modifica la classificació de la Lliga per atacar el Barça

L'inici de LaLiga 2025/26 no només ha portat gols i emocions, també un fort debat arbitral. L'enfrontament entre Mallorca i Barça va estar marcat per jugades polèmiques que encara segueixen generant conversa a xarxes i programes esportius. En aquest context, Tomás Roncero va tornar a ser protagonista amb un missatge que ràpidament es va viralitzar a Twitter.
El conjunt blaugrana va debutar amb una clara victòria a Son Moix. Tanmateix, la polèmica va marcar el desenvolupament del partit. El segon gol, anotat per Ferran Torres mentre Raíllo romania a terra després de rebre un cop, va ser una de les accions més comentades. L'àrbitre José Luis Munuera Montero va permetre que la jugada continués, i la decisió va encendre el Mallorca i bona part del madridisme.
Les crítiques no es van aturar aquí. El mateix Comitè Tècnic d'Àrbitres va reconèixer després que el col·legiat havia d'aturar el joc. Aquest veredicte va reforçar l'enuig dels aficionats que consideraven que el Barça havia sortit beneficiat.
La classificació alterada per Roncero amb un missatge sarcàstic
Tomás Roncero, periodista i col·laborador habitual en debats futbolístics, va publicar una imatge que no va passar desapercebuda. En ella mostrava la classificació de LaLiga, però modificada. En lloc de l'escut del Barça en primera posició, hi apareixia el logotip del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Amb aquest gest, Roncero va voler deixar clar que, a parer seu, els àrbitres havien estat determinants en la victòria culer.
El missatge va ser acompanyat per milers d'interaccions i comentaris. Alguns usuaris ho van prendre com una broma enginyosa i altres ho van interpretar com un nou atac frontal contra l'estament arbitral i el Barça. En qualsevol cas, la publicació va tornar a situar Roncero al centre del debat.
Un estiu marcat per la tensió amb l'arbitratge
El context no es pot oblidar. Durant l'estiu, l'arbitratge espanyol ja havia estat protagonista de diverses controvèrsies. Una de les més sonades va ser la dimissió de Chema Alonso, l'expert en intel·ligència artificial i seguidor confés del Real Madrid que havia estat nomenat per col·laborar amb el CTA. La seva sortida abans de l'inici de la temporada va demostrar la sensibilitat que existeix entorn de la gestió arbitral.
L'episodi de Son Moix ha reobert aquest debat. Primer, amb l'expulsió de Vedat Muriqi després d'una forta puntada a Joan García que el VAR va corregir. I després, amb el gol de Ferran Torres, que el CTA va reconèixer que s'havia d'anul·lar en considerar que l'àrbitre havia d'haver aturat el joc. També es protesta una possible vermella no assenyalada a Raphinha després d'una entrada molt dura.
Una Lliga que comença amb soroll als despatxos
El Barça es va endur els tres punts i lidera la classificació en l'àmbit esportiu. Tanmateix, la percepció mediàtica a Madrid insisteix que l'arbitratge va condicionar el resultat. El missatge de Roncero resumeix aquesta visió de manera gràfica, col·locant el CTA com a suposat líder de la competició.
La nova temporada arrenca amb el campió defensant títol, però amb la polèmica arbitral ocupant portades i tertúlies. I si una cosa queda clara, és que LaLiga no només es juga a la gespa, també a les xarxes socials.