Tomás Roncero modifica la clasificación de la Liga para atacar al Barça

El inicio de LaLiga 2025/26 no solo ha traído goles y emociones, también un fuerte debate arbitral. El encuentro entre Mallorca y Barça estuvo marcado por jugadas polémicas que aún siguen generando conversación en redes y programas deportivos. En ese contexto, Tomás Roncero volvió a ser protagonista con un mensaje que rápidamente se viralizó en Twitter.

El conjunto azulgrana debutó con una clara victoria en Son Moix. Sin embargo, la polémica marcó el desarrollo del partido. El segundo gol, anotado por Ferran Torres mientras Raíllo permanecía en el suelo tras recibir un golpe, fue una de las acciones más comentadas. El árbitro José Luis Munuera Montero permitió que la jugada continuara, y la decisión encendió al Mallorca y a gran parte del madridismo.

Las críticas no se detuvieron ahí. El propio Comité Técnico de Árbitros reconoció después que el colegiado debió detener el juego. Este veredicto reforzó el enfado de los aficionados que consideraban que el Barça había salido beneficiado.

| @MovistarPlus

La clasificación alterada por Roncero con un mensaje sarcástico

Tomás Roncero, periodista y colaborador habitual en debates futbolísticos, publicó una imagen que no pasó desapercibida. En ella mostraba la clasificación de LaLiga, pero modificada. En lugar del escudo del Barça en primera posición, aparecía el logo del Comité Técnico de Árbitros. Con ese gesto, Roncero quiso dejar claro que, a su juicio, los árbitros habían sido determinantes en la victoria culé.

El mensaje fue acompañado por miles de interacciones y comentarios. Algunos usuarios lo tomaron como una broma ingeniosa y otros lo interpretaron como un nuevo ataque frontal contra el estamento arbitral y el Barça. En cualquier caso, la publicación volvió a situar a Roncero en el centro del debate.

Un verano marcado por la tensión con el arbitraje

El contexto no puede olvidarse. Durante el verano, el arbitraje español ya había sido protagonista de varias controversias. Una de las más sonadas fue la dimisión de Chema Alonso, el experto en inteligencia artificial y seguidor confeso del Real Madrid que había sido nombrado para colaborar con el CTA. Su salida antes del inicio de la temporada demostró la sensibilidad que existe en torno a la gestión arbitral.

El episodio de Son Moix ha reabierto ese debate. Primero, con la expulsión de Vedat Muriqi tras una dura patada a Joan García que el VAR corrigió. Y después, con el gol de Ferran Torres, que el CTA reconoció que debió anularse al considerar que el árbitro tenía que haber parado el juego. También se protesta una posible roja no señalada a Raphinha tras una durísima entrada.

Una Liga que empieza con ruido en los despachos

El Barça se llevó los tres puntos y lidera la clasificación en lo deportivo. Sin embargo, la percepción mediática en Madrid insiste en que el arbitraje condicionó el resultado. El mensaje de Roncero resume esa visión de forma gráfica, colocando al CTA como supuesto líder de la competición.

La nueva temporada arranca con el campeón defendiendo título, pero con la polémica arbitral ocupando portadas y tertulias. Y si algo queda claro, es que LaLiga no solo se juega en el césped, también en las redes sociales.