El tuit surrealista de Tomás Guasch durant el partit del Barça

Els partits importants de LaLiga no només es juguen a la gespa. També es disputen a les xarxes socials, on periodistes i aficionats comenten cada jugada en directe. El Mallorca-Barça no va ser l'excepció i va estar marcat per protestes, expulsions i una jugada polèmica en el segon gol culer.
Polèmiques i reaccions en una primera part molt calenta
El Mallorca es va quedar amb dos jugadors menys abans del descans. Manu Morlanes va ser expulsat per doble groga i poc després Vedat Muriqi va veure la vermella després d'una entrada duríssima sobre Joan García. La tensió va augmentar encara més amb el 0-2, quan Ferran Torres va marcar mentre Raíllo seguia estès a la gespa després d'un cop al cap.
L'àrbitre José Luis Munuera Montero va decidir no aturar la jugada i va validar el gol. Aquella acció va provocar un allau de reaccions a Twitter, on periodistes i aficionats van criticar durament el que va passar a Son Moix. L'afició bermellona també exigia una vermella a Raphinha després d'una entrada duríssima per darrere amb les dues cames.
El missatge irònic de Guasch entre tanta polèmica
Mentre la majoria debatien sobre arbitratges i polèmiques, Tomás Guasch va sorprendre amb un missatge molt diferent. “Estic pescant. No molesteu. Amb tant pip-pip s'exciten pops i calamars. Si us plau. Gràcies”, va escriure al seu perfil.
El “pip-pip” feia referència al so constant de les notificacions del seu mòbil, provocades per l'allau de missatges sobre el partit. Amb aquest to irònic, Guasch es desmarcava de la discussió i llançava una picada d'ullet humorística en ple vendaval de crítiques.
Un contrast amb la tensió de la resta de periodistes
El comentari de Guasch va contrastar amb la intensitat d'altres comunicadors. Tomás Roncero, Alfredo Duro o Carme Barceló van protagonitzar enfrontaments verbals a xarxes sobre la jugada del segon gol. Guasch, en canvi, va optar per la ironia i per relativitzar el que va passar, utilitzant l'humor com a escut.
El seu missatge no va assolir la viralitat d'altres, però sí que va destacar per ser un respir enmig de la crispació. Alguns seguidors ho van celebrar com un acudit enginyós, mentre que d'altres ho van interpretar com una manca d'implicació en el debat.
Una nota d'humor en un partit ple de tensió
El Barça va acabar guanyant 0-3 a Son Moix amb un gol final de Lamine Yamal al descompte. Tanmateix, la conversa posterior va girar més entorn de les decisions arbitrals i les reaccions a xarxes socials.
El comentari de Guasch demostra com fins i tot enmig de la polèmica més intensa hi pot haver espai per a la ironia. En un context de màxima tensió, el periodista va preferir fer riure abans que discutir.