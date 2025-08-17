L'Elx té tancat un davanter top: Ho confirma Fabrizio Romano

L'Elche està sent un dels grans protagonistes d'aquest mercat de fitxatges d'estiu a LaLiga. Després del seu ascens, el club franjiverd no s'ha conformat amb assegurar la permanència com a objectiu, sinó que ha llançat un missatge clar d'ambició. A les arribades confirmades de jugadors joves com Federico Redondo, Álvaro Rodríguez o Germán Valera, s'hi sumen ara noms de pes en el panorama europeu.
L'últim a sumar-se al projecte és un davanter portuguès amb experiència internacional i recorregut en lligues de primer nivell. Una operació confirmada per Fabrizio Romano que posa l'Elche a l'aparador europeu d'aquest estiu.
Segons ha avançat Fabrizio Romano, l'Elche ha arribat a un acord amb el RB Leipzig per André Silva. El davanter lusità, de 29 anys, aterra al Martínez Valero amb el repte de rellançar la seva carrera. Internacional amb Portugal en 53 ocasions, Silva arriba després d'una etapa irregular entre Leipzig i Werder Bremen.
Serà la seva tercera aventura a LaLiga, després d'haver passat pel Sevilla i la Real Sociedad. A Nervión va deixar grans records amb un debut estel·lar a Vallecas, on va signar un hat-trick, i un doblet posterior davant el Real Madrid. Tanmateix, el seu rendiment va anar de més a menys en ambdues etapes espanyoles.
Un atac amb tres davanters de primer nivell
El fitxatge d'André Silva no tanca les portes a l'arribada de Rafa Mir, operació que continua en marxa. Ambdós moviments són independents i, si es concreten, Eder Sarabia comptaria amb un trident ofensiu de nivell: André Silva, Rafa Mir i Álvaro Rodríguez, fitxat del Real Madrid per dos milions d'euros.
La conseqüència directa podria ser la sortida de Mourad, ja que mantenir quatre davanters a la plantilla sembla poc probable. En qualsevol cas, la línia ofensiva de l'Elche passarà a ser una de les més potents dels equips acabats d'ascendir.
Christian Bragarnik compleix amb les peticions d'Eder Sarabia
El tècnic havia reclamat entre quatre i sis incorporacions que aportessin experiència i jerarquia a l'equip. El director esportiu, Christian Bragarnik, ha respost tancant operacions importants en totes les línies: Víctor Chust en defensa, Léo Pétrot al lateral, Redondo i Martim Neto a la medul·lar, i ara Silva per a l'atac.
L'objectiu és oferir a Sarabia un bloc competitiu que pugui assentar-se a Primera sense patir els ensurts d'altres temporades. L'arribada de Silva i la imminent incorporació de Rafa Mir són el reflex d'aquesta estratègia.
Per al davanter portuguès, fitxar per l'Elche suposa una oportunitat de recuperar protagonisme i tornar a l'elit. Després de la seva millor temporada a l'Eintracht Frankfurt, amb 28 gols el 2020-21, la seva carrera va perdre continuïtat. Ara, en un projecte on serà referent, busca retrobar-se amb la versió que el va situar entre els atacants més prometedors d'Europa.