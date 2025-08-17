El CTA dona el veredicte definitiu sobre el polèmic gol del Barça: 'Munuera hauria d'haver...'

L'inici de LaLiga no ha trigat a deixar la seva primera gran controvèrsia arbitral. El partit entre Mallorca i Barça va acabar amb triomf blaugrana, però el debat no s'apaga. L'acció que va precedir el segon gol culer, obra de Ferran Torres, continua generant anàlisis i comentaris. Ara ha estat el mateix Comitè Tècnic d'Àrbitres qui ha donat la seva versió definitiva sobre el que va passar a Son Moix.
El Barça va marcar mentre Raíllo era estès a la gespa
Tot va passar a la primera part, quan un xut de Lamine Yamal va impactar amb força al cap de Raíllo. El central del Mallorca va caure a terra i diversos jugadors esperaven que l'àrbitre, José Luis Munuera Montero, interrompés el joc. Tanmateix, el col·legiat va permetre que la jugada continués i Ferran Torres va marcar el 0-2. L'acció va generar protestes immediates a l'estadi i posteriorment a les xarxes socials, on periodistes i aficionats van qüestionar la decisió.
El Comitè ha reconegut ara que Munuera va tenir temps i oportunitat per aturar el partit, especialment amb la pilota a l'aire. A més, assenyalen un detall concret: el col·legiat es va emportar el xiulet a la boca durant diversos segons sense arribar a xiular, cosa que va poder confondre els futbolistes. Aquesta circumstància, segons el nou CTA, reforça la idea que el gol s'hauria d'haver anul·lat.
Un altre veredicte recent: l'expulsió de Muriqi va ser correcta
En aquest sentit, el portal Archivo VAR també va difondre la revisió feta sobre l'entrada duríssima de Vedat Muriqi a Joan García. En aquella jugada, el davanter kosovar va rebre inicialment groga, però el VAR va recomanar a Munuera revisar l'acció al monitor. Després d'observar-la, el col·legiat va canviar la sanció i va mostrar la vermella directa.
En aquest cas, s'ha avalat la decisió final i s'ha considerat que l'expulsió va ser totalment justificada. La planxa de Muriqi a l'alçada de la cara del porter blaugrana es va qualificar com una acció temerària, posant en risc la integritat. La imatge de Joan García amb la marca del cop va reforçar encara més la contundència de la decisió.
Un inici de temporada carregat de polèmiques
Amb aquestes polèmiques arbitrals damunt la taula, l'estrena de la lliga queda inevitablement marcada pel debat. El Barça va mostrar superioritat al camp i es va endur un clar 0-3 de Son Moix, però la conversa posterior va girar més entorn dels àrbitres que del rendiment esportiu.
La declaració del Comitè, reconeixent que Munuera hauria d'haver aturat el joc en l'acció de Raíllo, obre un nou capítol en l'etern debat sobre l'arbitratge espanyol. El cert és que la temporada tot just acaba de començar i ja hi ha episodis que continuaran sent recordats durant setmanes.