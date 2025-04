Tomás Roncero enfonsat després de la derrota del Reial Madrid: El seu tuit més pessimista

per Sergi Guillén

El Real Madrid va caure ahir de manera inesperada davant el València en un partit clau pel títol. El conjunt blanc, segon a la taula, va patir un dur cop que compromet seriosament les seves aspiracions en la recta final de LaLiga. El partit va acabar amb un 2-1 favorable a l'equip visitant, deixant en evidència importants errors defensius.

Amb aquesta derrota, els madridistes es queden amb 63 punts, a quatre punts del líder, el FC Barcelona, quan queden només vuit jornades. La distància podria semblar assumible, però les sensacions que transmet l'equip de la capital no conviden precisament a l'optimisme. La irregularitat recent preocupa a una afició acostumada a lluitar fins al final.

Ara el Madrid ha de mirar amb més atenció cap enrere. L'Atlètic de Madrid és a només sis punts, encara que amb un partit menys. Això afegeix pressió als de Chamartín, que comencen a notar l'alè blanc-i-vermell al coll mentre les seves opcions de títol es compliquen.

El missatge derrotista de Tomás Roncero

El conegut periodista i declarat madridista, Tomás Roncero, no va amagar la seva decepció després del mal resultat del Real Madrid. Famos pel seu apassionat optimisme cap al club blanc, Roncero va sorprendre a propis i estranys amb un missatge molt breu, directe i descoratjador al seu compte de X (Twitter).

"Tirem la Lliga…" va escriure Roncero, en una frase que ràpidament es va fer viral a les xarxes. Amb gairebé 380.000 visualitzacions en poques hores, el tuit reflecteix el pessimisme d'una part del madridisme. L'habitual defensor de l'esperit combatiu merengue sembla aquesta vegada haver perdut la fe, una cosa poc comuna en ell.

Les reaccions a les seves paraules no es van fer esperar. Mentre alguns aficionats compartien la seva frustració, altres consideraven que encara queda temps per remuntar.

El pessimisme de Roncero s'interpreta com un reflex de la tensió creixent que viu actualment el club. Un símptoma preocupant de cara als partits crucials que venen en Champions League i LaLiga.

El Barça no va aprofitar l'ensopegada blanca

D'altra banda, el FC Barcelona no va saber capitalitzar completament l'oportunitat brindada per la derrota madridista. Els culers tenien l'ocasió de donar un cop definitiu a la competició. No obstant això, només van aconseguir sumar un punt després d'empatar a un contra el Real Betis en un partit també disputat ahir.

El Barça es va avançar molt aviat en el marcador amb un gol de Gavi al minut 7. Semblava llavors que seria una jornada rodona per als blaugranes. No obstant això, el Betis va reaccionar ràpid i va empatar a través de Natan al minut 17.

A partir d'aquí, cap dels equips va ser capaç de tornar a marcar, segellant un empat que deixa un sabor amarg a ambdós conjunts. Així doncs, ens trobem amb una jornada plena d'oportunitats perdudes tant per al Barça com per al Madrid.

Roncero va plasmar el sentir del madridisme en un tuit breu però molt contundent, reflectint la tensió i el nerviosisme que regna en aquesta recta final del campionat. Ambdós equips hauran de millorar notablement per complir els seus objectius. LaLiga segueix oberta, però cada error pot ser decisiu.