El vídeo més 'DURO' de Tomás Roncero: Twitter crema

per Sergi Guillén

El Real Madrid ha patit avui una dura derrota davant el València en un partit clau per continuar lluitant per la Lliga. El conjunt blanc ha caigut a casa per 1-2 en un encontre que s'ha decidit en els últims instants, deixant molt tocat l'equip d'Ancelotti.

Vinícius Júnior havia igualat el marcador al minut 50 després d'un gol inicial del valencianista Mouctar Diakhaby al 15'. El Madrid va tenir múltiples ocasions per posar-se per davant, però la falta d'encert ofensiu va acabar condemnant els merengues en un partit decisiu per a les seves aspiracions lligueres.

Finalment, va ser Hugo Duro qui al minut 95 va sentenciar l'encontre amb un gol que deixa el Madrid a sis punts del FC Barcelona. Amb aquesta derrota, el Real Madrid diu pràcticament adeu a la lluita pel títol. Veient com el seu màxim rival català pren un avantatge gairebé insalvable en la recta final del campionat.

La reacció viral de Roncero

La dramàtica derrota del Real Madrid ha generat múltiples reaccions, però cap tan viral com la del periodista esportiu Tomás Roncero. Reconegut madridista i col·laborador habitual en programes com 'El Chiringuito de Jugones', Roncero va protagonitzar una escena que s'ha convertit ràpidament en tendència a les xarxes socials, especialment a Twitter.

| YouTube

En el moment en què Hugo Duro va marcar el segon gol del València al minut 95, Roncero va quedar visiblement afectat. El vídeo que circula mostra clarament el periodista amb les mans al cap, mirant fixament al buit i sense poder articular paraula. Una imatge que captura perfectament el dur cop emocional que va suposar el gol definitiu.

En pocs minuts, Twitter es va omplir de missatges comentant la reacció del periodista. Alguns usuaris es mostraven solidaris amb Roncero, entenent el seu sentiment de frustració. Altres, en canvi, van aprofitar el moment per llançar missatges irònics i memes humorístics.

Els seus vídeos, sempre comentats

Tomás Roncero és conegut per la seva passió a l'hora de viure els partits del Real Madrid, cosa que sempre genera una gran expectació a les xarxes socials. En aquesta ocasió, el vídeo reflecteix a la perfecció la sensació de l'afició madridista, conscient que la Lliga s'allunya de les seves mans.

La reacció viralitzada de Roncero ha donat lloc a tot tipus de comentaris i burles futbolístiques. Aquest vídeo ja és considerat un dels moments humorístics més icònics de la temporada futbolística actual. Una clara representació de com l'esport pot portar els aficionats a extrems emocionals.

Sense dubte, aquesta imatge quedarà en la memòria col·lectiva com a símbol d'un partit que pràcticament sentencia les opcions del Real Madrid a la Lliga. Mentrestant, el Barcelona observa la situació amb un somriure, conscient que la derrota blanca suposa un gran pas cap a la conquesta del títol.