La reacció de Jota Jordi després del Reial Madrid - València que no agradarà a Ancelotti

per Mireia Puig

El periodista Jota Jordi, reconegut pel seu fervent suport al FC Barcelona i el seu paper com a col·laborador en el programa 'El Chiringuito de Jugones', ha tornat a generar polèmica a les xarxes socials després de la recent derrota del Real Madrid davant el València CF al Santiago Bernabéu. El conjunt 'txe' va sorprendre l'equip de Carlo Ancelotti amb un marcador final d'1-2, resultat que complica les aspiracions del Madrid a LaLiga.​

Error greu de Vinícius que marca el partit

El partit va estar ple d'emocions i moments clau. Mouctar Diakhaby va avançar el València amb un gol de cap després d'un córner al minut 15. Vinicius Júnior va tenir l'oportunitat d'igualar des del punt de penal, però el seu xut va ser aturat pel porter Giorgi Mamardashvili.

El mateix Vinicius es va redimir a la segona meitat, anotant l'empat al minut 50. No obstant això, quan el partit semblava encaminar-se cap a l'empat, Hugo Duro va marcar el gol de la victòria per al València en el temps de descompte.

| Canva, FCB

Després del xiulet final, Jota Jordi no va trigar a reaccionar en els seus perfils de xarxes socials. Conegut pels seus comentaris irònics i la seva inclinació blaugrana, el periodista va publicar un missatge que incloïa emoticones de taronges, en clara al·lusió al cítric típic de València.

Aquest gest va ser interpretat - i de fet era així - per molts seguidors com una burla cap al Real Madrid per la seva inesperada derrota a casa.​

Polèmica a les xarxes socials

La publicació de Jota Jordi va generar una onada de reaccions a les plataformes digitals. Mentre que alguns aficionats culers van celebrar el seu enginy, seguidors madridistes van expressar el seu descontentament, considerant el missatge com una provocació innecessària en un moment delicat per al seu equip.​

No és la primera vegada que Jota Jordi es veu embolicat en controvèrsies relacionades amb el Real Madrid.

| YouTube

La seva participació en debats acalorats a 'El Chiringuito de Jugones' i les seves constants crítiques al club blanc l'han convertit en una figura polaritzadora en l'àmbit esportiu espanyol. El seu estil directe i sense filtres li ha valgut tant admiradors com detractors.

Per la seva banda, l'entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, va reconèixer en roda de premsa que la derrota complica les aspiracions de l'equip a LaLiga, però va emfatitzar la importància de seguir lluitant fins al final. L'afició madridista va mostrar signes d'impaciència, especialment després del penal fallat per Vinicius, cosa que reflecteix la creixent tensió en l'entorn del club.​