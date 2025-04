Ramon Álvarez de Mon contra l'afició del Reial Madrid per culpa de Vinicius

El periodista Ramon Álvarez de Mon ha desfermat la polèmica amb unes declaracions a les xarxes socials després del partit disputat al Santiago Bernabéu entre el Real Madrid i el València, on els locals van caure derrotats per 1-2. La figura central del debat ha estat Vinicius Jr., qui va ser xiulat per l'afició després de fallar un penal clau durant l'encontre.

La reacció de la graderia no va passar desapercebuda per Álvarez de Mon, que va criticar durament els seguidors blancs per la seva actitud cap a Vinicius, especialment després del recent protagonisme positiu del jugador brasiler en l'eliminatòria davant la Real Sociedad.

El periodista va escriure en el seu perfil: "(Gairebé) ningú s'ha lliurat dels xiulets del Bernabéu en alguna ocasió. No és un drama, però al·lucino que es xiuli a Vinicius després d'aixecar l'eliminatòria davant La Real".

| XCatalunya, Canva

Aquestes paraules ràpidament van encendre la controvèrsia a les xarxes socials. Una gran quantitat d'aficionats del Real Madrid van coincidir amb Álvarez de Mon, assenyalant la injustícia dels xiulets cap a un dels seus jugadors clau, que recentment havia protagonitzat una gran actuació.

No obstant això, un altre sector de l'afició va justificar els xiulets, argumentant que el brasiler havia mostrat una actitud "indolent i desconnectada" des que va errar el penal, com va assenyalar un altre periodista, Javi Miguel, a Twitter.

Javi Miguel va afirmar en la seva publicació: "Se senten xiulets a Vinicius al Bernabéu. Des que ha fallat el penal se'l veu indolent i desconnectat". Aquestes crítiques van avivar encara més el foc creuat entre aquells que defensen el jugador i aquells que consideren que mereixia la reprimenda del públic.

Divorci imminent

Vinicius Jr. viu així un nou capítol de desencontre amb part de l'afició merenga, acostumada a exigir rendiment immediat i constant, especialment en moments determinants de la temporada. La figura del brasiler ha polaritzat els seguidors madridistes en múltiples ocasions, generant debats encesos sobre el seu rendiment, actitud i valor real per a l'equip dirigit per Carlo Ancelotti.

Mentrestant, Ramon Álvarez de Mon, conegut per la seva defensa habitual del Real Madrid, manté ferma la seva postura crítica amb la reacció del Bernabéu. Les seves paraules reflecteixen un sentiment compartit per molts aficionats del futbol, que veuen desmesurades les exigències sobre jugadors puntuals, especialment en circumstàncies on es requereix suport més que retret.

| XCatalunya, Twitter

Aquest episodi il·lustra clarament la pressió que recau sobre jugadors com Vinicius, constantment observats sota lupa, tant per aficionats com per mitjans especialitzats, i com qualsevol error pot desencadenar reaccions fortes, fins i tot desmesurades, en estadis tan emblemàtics i exigents com el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid tindrà ara la difícil tasca de refer-se ràpidament d'aquesta derrota i apaivagar les aigües en un moment crucial de la temporada, buscant recuperar la unitat entre equip i afició, quelcom essencial per afrontar amb èxit els pròxims compromisos esportius.