El periodista Xavier Valls, conegut pel seu treball a TV3, ha destapat públicament un dels problemes interns més delicats del Real Madrid pel que fa a la gestió de Vinicius Jr. després de la derrota davant el València CF. En el partit disputat al Santiago Bernabéu, el brasiler va fallar un penal decisiu que finalment va condicionar el resultat, provocant una derrota per 1-2 davant el conjunt valencianista.

Valls va criticar durament la decisió que Vinicius assumís la responsabilitat de llançar aquest penal, apuntant directament a les conseqüències d'una planificació esportiva deficient.

| 2xWilfinger, TV3, DAZN, XCatalunya

A través del seu compte oficial a Twitter, Valls va escriure: "Vinicius fallant un penal que hauria d'haver llançat Mbappé. Efectes col·laterals d'una convivència nociva. Gràcies!!!", posant sobre la taula la frustració acumulada en el madridisme pel no fitxatge del davanter francès, Kylian Mbappé.

El tweet del periodista de TV3 ràpidament va generar enrenou a les xarxes socials, on aficionats i mitjans esportius van discutir intensament sobre la idoneïtat de Vinicius com a llançador de penals i la pressió afegida per no haver tancat la incorporació de Mbappé, una operació que ha generat expectatives incomplertes en l'afició madridista durant diversos anys.

Un error que condemna al Real Madrid: Molt difícil guanyar la Lliga

Durant el partit contra el València, la tensió va ser palpable després de l'error del brasiler. Des d'aquest moment, segons diversos observadors i analistes, es va veure a Vinicius desconnectat i emocionalment afectat per la situació, cosa que va generar crítiques de l'afició, fins i tot xiulets en certs sectors de l'estadi. Aquest ambient de pressió i desconfiança ha estat assenyalat per Xavier Valls com un clar símptoma dels problemes estructurals i emocionals dins del vestidor blanc.

La derrota davant el València, que allunya al Real Madrid de la lluita pel títol de lliga, ha intensificat encara més aquest debat. Per a Valls, la fallada en el penal per part de Vinicius és només la manifestació superficial d'un problema més profund relacionat amb una gestió deficient en fitxatges clau i en la distribució de responsabilitats dins de l'equip.

| Canva

Un problema que pot anar a més

Aquesta anàlisi posa el focus en com la incertesa constant respecte a fitxatges d'estrelles com Mbappé pot generar dinàmiques internes negatives, afectant directament el rendiment de jugadors actuals, com el mateix Vinicius. La referència directa al francès és una crítica explícita a les decisions estratègiques del club, especialment en situacions decisives com la viscuda davant el València.