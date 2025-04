Tomás Roncero esclata contra dos jugadors del Reial Madrid: Assenyalats

Cants de sirena al Bernabéu. El Real Madrid va aconseguir sobre la campana la classificació per a la final de la Copa del Rei, però no és or tot el que lluu. L'èxit és irrefutable i els blancs estan a 90 minuts d'aixecar un nou trofeu, però el cert és que van patir de valent per vèncer una Real que arribava en hores baixes.

De fet, cenyint-nos a la meritocràcia, potser haurien d'haver estat els del nord els que haurien d'estar a La Cartuja el pròxim 26 d'abril. Però ja sabem que el mèrit i el futbol poques vegades van de la mà. El Real Madrid va tenir preocupants símptomes de debilitat durant el transcurs del duel ahir a la nit al seu propi feu. Ens van brindar espectacle, això està clar, però Carlo Ancelotti no deu estar gens satisfet amb el rendiment dels seus jugadors.

Van quedar patents, de fet, moltes debilitats defensives dels de la Castellana. Els atacants de la Real Sociedad no es van trobar amb un mur en condicions i van deambular per l'últim terç del camp amb una tranquil·litat pràcticament inèdita. I això es va reflectir en el resultat, ja que els d'Imanol Alguacil van anotar fins a quatre gols al temible Bernabéu.

No és gens habitual veure els blancs rebre quatre dianes jugant de locals, encara que aquest curs el Barça ja ho havia aconseguit. Per més inri, acumulen ja set enfrontaments consecutius en totes les competicions sense aconseguir deixar la porteria a zero. Unes dades que, sens dubte, han de preocupar el madridisme just en una setmana en què tant s'ha debatut sobre el seu joc.

Alaba i Lunin, assenyalats

Però el d'ahir ha de suposar un toc d'atenció per als merengues. El periodista Tomás Roncero, a través de les seves xarxes socials, va alçar la veu en contra de dos dels integrants de la parcel·la defensiva. El primer d'ells és David Alaba i l'altre Andriy Lunin. Tots dos tornaven a la titularitat, però van tenir un partit realment nefast, molt lluny de la seva millor versió. "M'estan donant la nit", protestava el subdirector de AS i col·laborador de El Chiringuito.

L'austríac estava de cos present al Bernabéu, però el que estava sobre el verd no era ell. Errades de concentració impròpies d'un futbolista de la seva jerarquia van acabar passant molta factura al Real Madrid. De fet, l'ex del Bayern es va anotar dos gols en pròpia porta. Això va brindar ales a la Real Sociedad, que va fregar amb la punta dels dits la sorpresa a la capital.

L'arquer ucraïnès, per la seva banda, tampoc va tenir la seva millor nit. La lesió de Thibaut Courtois va permetre que tornés a tenir una oportunitat de demostrar la seva vàlua, com ja va fer en la primera meitat d'aquesta campanya. Però en aquesta ocasió, no va complir. Ni de lluny.

Malgrat tot, el Real Madrid va tirar d'essència i va rescatar la batacada a les acaballes, amb un Antonio Rüdiger que va arribar per salvar els blancs amb un gol de cap en la segona meitat de la pròrroga. Gràcies a això, els de Carlo Ancelotti estan classificats per a una final que es preveu antològica, ja que el seu rival serà ni més ni menys que el vencedor de l'altra eliminatòria, la que enfronta aquesta nit a Atlètic de Madrid i a FC Barcelona al Metropolitano.