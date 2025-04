Hansi Flick sorprèn a tothom: La decisió que els culers comenten a les xarxes

per Sergi Guillén

El FC Barcelona encara un moment decisiu a la Lliga amb la tranquil·litat de ser líder després de 29 partits jugats. L'equip blaugrana suma actualment 66 punts, tres per sobre del Real Madrid, que ocupa el segon lloc amb 63 unitats. El Barça, a més, travessa un gran estat de forma, seguint invicte en aquest 2025, cosa que confirma la solidesa del projecte encapçalat per Flick.

Enfront tindrà aquesta nit un Real Betis que lluita per mantenir-se en llocs europeus. L'equip andalús ocupa actualment la sisena plaça amb 47 punts, els mateixos que el Villarreal, que és cinquè. Tot i estar lluny de la lluita per la Champions, el Betis encadena cinc triomfs consecutius i arriba al duel en un bon moment anímic.

Aquest enfrontament, que començarà a les 21:00 hores, promet emocions fortes a causa de la necessitat d'ambdós conjunts per sumar punts clau. El Barça vol donar un cop sobre la taula en la lluita pel títol, mentre que el Betis pretén reafirmar-se com a candidat seriós a les places europees.

L'onze sorprenent d'Hansi Flick

L'entrenador alemany ha presentat un onze amb diverses sorpreses, especialment per algunes absències destacades i presències inesperades. A la porteria hi haurà Szczęsny, qui ja s'ha consolidat com a titular indiscutible en les últimes setmanes. La línia defensiva presenta novetats: Cubarsí, jove talent del filial, repeteix titularitat juntament amb Kounde.

| FCB

Mentre que Ronald Araujo torna a l'equip titular de forma inesperada després de la baixa d'última hora d'Iñigo Martínez. Balde, per la seva banda, serà novament el lateral esquerre, aportant velocitat i profunditat.

A la medul·lar, Flick aposta per una combinació amb Gavi, Pedri i Frenkie de Jong. Aquest trio ha estat funcional en els partits que han coincidit, destacant especialment pel control de la pilota i la generació de joc ofensiu. De Jong serà clau per donar equilibri, mentre que Gavi i Pedri buscaran trencar línies i connectar amb els atacants blaugranes.

La línia ofensiva del Barça presenta les grans novetats que han revolucionat les xarxes socials: Ferran Torres repeteix titularitat després de les seves actuacions recents. Cosa que continua sorprenent a causa de la suplència de Raphinha, qui començarà novament des de la banqueta.

Juntament amb Ferran hi seran Lewandowski i Lamine Yamal. La presència del jove extrem és sempre il·lusionant per a l'afició culer, que veu en ell un dels grans talents emergents del futbol europeu.

| FCB

Christensen torna i Raphinha descansa

Una notícia esperada al Barça és el retorn d'Andreas Christensen, que estarà a la banqueta després de diversos mesos lesionat. El danès havia estat un pilar defensiu important abans de caure lesionat i el seu retorn és una excel·lent notícia per a Flick pensant en el tram final de la temporada.

D'altra banda, la suplència de Raphinha és potser la decisió més comentada pels aficionats a les xarxes socials. El brasiler, que va acabar amb problemes físics en el partit de Copa del Rei, descansa avui, i s'espera tornar-lo a veure de titular entre setmana davant el Borussia Dortmund.