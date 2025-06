Susana Guasch torna a la càrrega contra Luis Enrique i les xarxes cremen

En el futbol modern, les nits de glòria poden veure's eclipsades per un sol gest o declaració. Així ha succeït després de la històrica golejada del PSG sobre l'Inter a la final de la Champions League, on la polèmica fora del camp ha superat fins i tot l'eufòria parisenca. A Espanya ha format part de l'agenda setting: l'últim i tens enfrontament entre Susana Guasch i Luis Enrique s'ha convertit en l'autèntic centre d'atenció, incendiant les xarxes socials i reobrint un debat que semblava enterrat.

De la celebració del PSG al creuament més comentat

La ciutat de París celebrava el seu primer títol de Champions League amb un contundent 5-0 davant l'Inter de Milà, un resultat que catapultava Luis Enrique i els seus jugadors a l'olimp europeu. Tanmateix, en acabar el partit, l'atenció es va traslladar ràpidament als micròfons de Movistar Plus+, on el tècnic asturià va reaparèixer amb el seu habitual estil directe i vacil·lant. Va saludar els periodistes presents, però va deixar una frase per a la història en referir-se a Susana Guasch:

“Vinc per Mónica, ja ho sabeu tots, per Álvaro menys, per tu poc, per tu poc Susana...”

| Movistar Plus+

La reacció no es va fer esperar. Les xarxes van cremar a l'instant, amb milers d'aficionats debatent el rerefons d'aquest comentari. I és que la relació entre Guasch i Luis Enrique arrossega una llarga història de desacords, especialment des d'aquell creuament el 2016, quan el tècnic no va dubtar a qualificar l'anàlisi de la periodista com a “superficial”.

La resposta de Susana Guasch: ironia i contundència davant la polèmica

Acostumada als focus i a la pressió mediàtica, Susana Guasch no va trigar a oferir la seva versió dels fets a través del seu compte d'Instagram, on va llançar un dard elegant:

“Veig que la meva feina no l'ha oblidat i que no li va agradar. El millor és que ell, gairebé una dècada després, segueix fent el seu i jo també. Continuarà pensant que els periodistes no tenim ni puta idea, títol, per cert, d'un documental meravellós sobre la seva persona”.

Lluny de donar per tancada la polèmica, la periodista va acudir als micròfons de 'Radioestadio Noche' d'Onda Cero per aprofundir en el que va viure durant la final de Champions. Allà, Guasch va ser especialment clara: “A Luis Enrique només li cau bé Mónica Marchante. Fa nou anys que espera per dir-m'ho”, va reconèixer, desvetllant la incomoditat del moment: “No vaig trobar cap picada d'ullet graciosa en el que va fer; no em va mirar”.

Malgrat l'evident malestar, la periodista de Movistar+ va defensar la seva professionalitat i el dret a preguntar: “Continuaré preguntant el que em vingui de gust”. En roda de premsa, l'entrenador va evitar alimentar la controvèrsia: “No tinc cap problema amb ningú, només intento gaudir el moment”, va sentenciar.