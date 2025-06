Edu Aguirre es desferma, crítiques a Lamine Yamal: 'No mereix la Pilota d'Or perquè..'

La cursa pel Baló d'Or mai deixa ningú indiferent, especialment en una temporada en què el pes dels títols i les actuacions individuals torna a dividir opinions en el futbol europeu. Amb el calendari internacional arribant a la seva recta final i a falta encara del desenllaç del Mundial de Clubs, els debats als grans programes esportius arriben al seu punt àlgid. No només aficionats, sinó també periodistes i exjugadors, aporten arguments per defensar els seus favorits o per desmuntar la candidatura d'aquells que han protagonitzat el curs amb actuacions espectaculars.

En aquest context, l'anàlisi crític d'Edu Aguirre a 'El Chiringuito' ha generat polèmica, trencant amb la tendència general d'elogi sense matisos a la jove promesa blaugrana i situant el debat en els mèrits reals que haurien de pesar per conquerir el màxim guardó individual del planeta futbol.

L'argument d'Edu Aguirre: títols, Champions i el pes de la tradició

Durant l'última tertúlia de 'El Chiringuito', Edu Aguirre va ser taxatiu: “Això ha arribat a un punt ja de forçar el debat, perquè Lamine Yamal ens agrada a tots, perquè és espanyol, té 17 anys... però no recordo cap any en què no hi hagi Eurocopa o Mundial que un no guanyador de la Champions guanyi el Baló d'Or. No existeix”.

| FCB

Per Aguirre, la tradició mana, i el fet de no haver aixecat la Champions League es converteix en un obstacle gairebé insalvable per a qualsevol futbolista que aspiri al Baló d'Or en una temporada sense torneig de seleccions absolutes. “Dembélé, encara que s'hagi rigut molt en anys anteriors del Barça i hagi trincat molts diners del Barça i hagi estat lesionat, deixarà Lamine Yamal sense Baló d'Or. No passa res. Lamine Yamal és boníssim i tindrà més oportunitats, però a dia d'avui, no hi ha ni una sola possibilitat que guanyi el Baló d'Or”.

El periodista va anar més enllà, afirmant que ni tan sols dins del mateix Barça el jove extrem ha estat el més regular: “És el millor jugador del Barça, però durant la temporada ha estat el millor potser a la semifinal i en algun partit contra el Madrid, però en els 38 partits de LaLiga ha estat Raphinha”.

Mbappé i el factor Mundial de Clubs

Aguirre tampoc oblida el paper d'altres aspirants, subratllant que el Mundial de Clubs serà “el més important de l'any o el més recent abans de la votació”. En aquest sentit, el periodista considera que si Kylian Mbappé —màxim golejador d'Europa i gran figura del Real Madrid— brilla en aquest torneig, la seva candidatura guanyarà força davant els votants, relegant encara més els jugadors que no estiguin presents a la cita internacional.

El debat no és només de noms, sinó de calendari. El fet que el Baló d'Or s'entregui després de la disputa dels últims grans tornejos condiciona la memòria recent dels periodistes i tècnics encarregats de votar, com ja s'ha vist en anteriors edicions.