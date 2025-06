Susana Guasch humiliada en directe per Luis Enrique: 'Per tu...'

Nit d’eufòria per al Paris Saint-Germain després de conquerir la seva primera Champions League amb una contundent victòria per 5-0 sobre l’Inter de Milà. Luis Enrique va protagonitzar un moment que ràpidament es va tornar viral. Durant una entrevista a Movistar Plus+, el tècnic asturià va llançar un comentari irònic a la periodista Susana Guasch, generant diverses reaccions a les xarxes socials.

Celebració i espontaneïtat després de la victòria

Després de la històrica final a l’Allianz Arena de Munic, Luis Enrique es va acostar a la zona de comentaristes de Movistar Plus+, on l’esperaven Álvaro Benito, Mónica Marchante i Susana Guasch. Amb un somriure i en to distès, l’entrenador va saludar els presents i, referint-se a Guasch, va comentar: "Per tu, poc, per tu, poc".

Aquest comentari, encara que breu, va captar l’atenció dels espectadors i va generar una onada de comentaris a les xarxes socials, on es va debatre sobre la intenció i el context del mateix.

Susana Guasch intenta sortir del pas com pot

La periodista Susana Guasch, coneguda per la seva trajectòria en el periodisme esportiu, va respondre amb professionalitat i humor al comentari de Luis Enrique, assenyalant: "Amb Luis Enrique no falten els pals. Sempre té preparat el dard".

Aquest intercanvi reflecteix la personalitat franca i directa de Luis Enrique. La periodista ha tingut diversos frecs amb Luis Enrique, especialment durant l’època en què l’asturià era l’entrenador del FC Barcelona.

Luis Enrique i el seu estil comunicatiu

Luis Enrique és conegut pel seu caràcter fort i el seu estil comunicatiu directe. Al llarg de la seva carrera, ha protagonitzat moments similars amb periodistes, cosa que ha generat tant crítiques com admiració per la seva autenticitat.

En aquesta ocasió, el seu comentari a Guasch s’emmarca en un ambient de celebració i eufòria després d’un assoliment històric per al PSG, cosa que podria explicar el seu to desenfadat.

El moment va ser àmpliament compartit a les xarxes socials, on usuaris van expressar opinions dividides. Alguns van considerar el comentari com una broma sense malícia, mentre que d’altres el van interpretar com una falta de respecte.

Mitjans esportius també es van fer ressò del succés, destacant l’espontaneïtat de l’entrenador i la reacció de la periodista.

Un comentari viral

El comentari de Luis Enrique a Susana Guasch, encara que breu, es va convertir en un dels moments més comentats després de la final de la Champions League. Aquest episodi posa de manifest la personalitat del tècnic asturià i el seu estil comunicatiu, que no deixa indiferent ningú.

Mentre el PSG celebra la seva històrica victòria, aquest incident afegeix una nota de color a una nit ja per si mateixa memorable.