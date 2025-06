Susana Guasch vuelve a la carga contra Luis Enrique y las redes arden

En el fútbol moderno, las noches de gloria pueden verse eclipsadas por un solo gesto o declaración. Así ha sucedido tras la histórica goleada del PSG sobre el Inter en la final de la Champions League, donde la polémica fuera del campo ha superado incluso la euforia parisina. En España ha formado parte de la agenda setting: el último y tenso encontronazo entre Susana Guasch y Luis Enrique se ha convertido en el auténtico centro de atención, incendiando las redes sociales y reabriendo un debate que parecía enterrado.

De la celebración del PSG al cruce más comentado

La ciudad de París celebraba su primer título de Champions League con un contundente 5-0 ante el Inter de Milán, un resultado que catapultaba a Luis Enrique y a sus jugadores al olimpo europeo. Sin embargo, al término del partido, la atención se trasladó rápidamente a los micrófonos de Movistar Plus+, donde el técnico asturiano reapareció con su habitual estilo directo y vacilón. Saludó a los periodistas presentes, pero dejó una frase para la historia al referirse a Susana Guasch:

“Vengo por Mónica, ya lo sabéis todos, por Álvaro menos, por ti poco, por ti poco Susana...”

| Movistar Plus+

La reacción no se hizo esperar. Las redes ardieron al instante, con miles de aficionados debatiendo el trasfondo de ese comentario. Y es que la relación entre Guasch y Luis Enrique arrastra una larga historia de desencuentros, especialmente desde aquel cruce en 2016, cuando el técnico no dudó en calificar el análisis de la periodista como “superficial”.

La respuesta de Susana Guasch: ironía y contundencia ante la polémica

Acostumbrada a los focos y a la presión mediática, Susana Guasch no tardó en ofrecer su versión de los hechos a través de su cuenta de Instagram, donde lanzó un dardo elegante:

“Veo que mi trabajo no lo ha olvidado y que no le gustó. Lo mejor es que él, casi una década después, sigue haciendo lo suyo y yo también. Continuará pensando que los periodistas no tenemos ni puta idea, título, por cierto, de un documental maravilloso sobre su persona”.

Lejos de dar por cerrada la polémica, la periodista acudió a los micrófonos de 'Radioestadio Noche' de Onda Cero para profundizar en lo vivido durante la final de Champions. Allí, Guasch fue especialmente clara: “A Luis Enrique solo le cae bien Mónica Marchante. Lleva nueve años esperando para soltármelo”, reconoció, desvelando la incomodidad del momento: “No encontré ningún guiño gracioso en lo que hizo; no me miró”.

Pese al evidente malestar, la periodista de Movistar+ defendió su profesionalidad y el derecho a preguntar: “Seguiré preguntando lo que me apetezca”. En rueda de prensa, el entrenador evitó alimentar la controversia: “No tengo ningún problema con nadie, solo intento disfrutar el momento”, zanjó.