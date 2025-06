Missatge de Jota Jordi a l’afició de l’Espanyol sobre Joan García: 'Han de...'

L'actualitat del futbol català viu dies de màxima intensitat amb el futur d'una de les grans promeses sota pals com a eix de tots els debats. El mercat de fitxatges es converteix cada estiu en un terreny emocionalment inestable per als clubs de LaLiga, però poques operacions generen tantes emocions trobades com la que està a punt d'unir dos rivals històrics. En aquest context, la figura de Joan García ha deixat de ser només un símbol blanc-i-blau per convertir-se en un dels noms més cobejats d'Europa.

La carrera de Joan García és un exemple de superació i progressió meteòrica. Va arribar a l'Espanyol sent cadet el 2016 i, després d'un llarg recorregut per les categories inferiors, va debutar amb el primer equip l'1 de desembre de 2021 en una victòria copera davant el SD Solares. En només dos anys i mig, ha passat de ser una promesa més de la pedrera a convertir-se en el porter indiscutible de l'equip i un dels jugadors més valorats per l'afició perica.

Ara, amb només 24 anys, el seu nom apareix a tots els titulars. I és que pràcticament tots els mitjans donen per fet ja que el Barça ha avançat en les negociacions fins al punt que només faltaria el pagament de la clàusula de rescissió perquè Joan García es converteixi en el nou porter blaugrana. Una operació que, tot i que dolorosa per a l'Espanyol, evidencia el creixement imparable del seu jove porter.

Paraules de Jota Jordi: Un missatge directe a l'afició perica

Enmig del soroll mediàtic, l'opinió pública ha trobat en Jota Jordi una veu singular i polèmica. El col·laborador d'El Chiringuito va llançar un missatge a l'afició de l'Espanyol que no ha deixat ningú indiferent:

“Joan García és un grandíssim professional. Ho ha demostrat fins a l'últim partit amb el que era el seu club. I la gent ha d'entendre que se'n va al millor club del món. No al millor club de la ciutat, al millor club del món. Per tant, jo per als meus vull el millor. O sigui, si realment volen en Joan García, han de voler que vagi al Barça i li han de desitjar moltíssima sort”.

Les paraules de Jota Jordi han generat debat a les xarxes socials i a l'entorn blanc-i-blau, on molts aficionats viuen la marxa de Joan García com una traïció. Tanmateix, altres sectors reconeixen el salt professional i l'oportunitat única que suposa per al porter formar part d'un projecte guanyador com el del Barça.

Una decisió que va més enllà del sentiment

El fitxatge de Joan García pel Barça està, llevat de gir inesperat, a només un pas de fer-se oficial. L'acord entre el club blaugrana i el futbolista és total, i la decisió d'en Joan s'ha vist condicionada tant per l'oferta esportiva com pel desig de continuar creixent al màxim nivell. Tot i que l'opció de marxar a la Premier League va estar sobre la taula, l'atractiu de continuar vivint a prop dels seus i ser titular en un club que lluita per tot està tenint molt de pes.

En l'àmbit emocional, l'operació representa un repte per a l'afició de l'Espanyol, que ha d'acomiadar un dels seus jugadors més carismàtics dels darrers anys. Tal com ha destacat Jota Jordi, entendre que els millors talents busquen els majors desafiaments és part de l'ADN de qualsevol club formador.