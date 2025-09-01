La solució del Barça amb Marc Bernal: Flick ja ha parlat amb ell

Com es gestiona el retorn d’un projecte de migcampista titular que encara ajusta sensacions? Al Barça han triat prudència, converses directes i un full de ruta que evita dreceres. L’objectiu és que Marc Bernal torni per quedar-se molts anys a l’elit.
Un any després del Rayo: alta propera i data marcada en vermell
Bernal, 18 anys, pivot esquerrà d’1,93 metres, va patir una ruptura del lligament encreuat i dany meniscal al genoll esquerre el 27 d’agost de 2024 davant el Rayo. La seva irrupció va ser efímera però impactant, amb tres aparicions a la Lliga abans de l’incident.
La recuperació entra en fase final i el club apunta a la seva reaparició després de l’aturada, amb el València a l’horitzó. Un partit que es disputarà a casa tot i que encara no està confirmat si serà al Camp Nou. Flick ha confirmat que avança “un gran pas” però que encara depèn del vistiplau mèdic.
La solució d’inscripció: fitxa del filial, però disponible des del primer dia
Per no consumir una de les 25 llicències professionals mentre ajusta minuts, el Barça preveu mantenir Bernal amb fitxa del filial a l’inici. Aquesta via permet que, sent sub-23, pugui jugar a LaLiga amb dorsal alt sense limitacions quan rebi l’alta. Una opció que alguns mitjans interessats han aprofitat per atacar el Barça acusant-lo d’una jugada bruta contra l’esportista. Res més lluny de la realitat.
És una maniobra que altres grans ja fan servir, com el Real Madrid amb Mastantuono, inscrit amb el Castilla per guardar plaça del primer equip. La normativa de dorsals i llicències avala aquesta estratègia i evita dramatismes: Bernal podrà competir tan bon punt estigui llest.
El missatge de Flick: paciència, càrrega controlada i minuts escalonats
Hansi Flick ha parlat amb el jugador del planter i li ha demanat paciència per no accelerar terminis. “Està més fort que fa un any; l’hem de cuidar”, ha advertit el tècnic, que no vol reaparicions precipitades.
La idea és incorporar-lo a convocatòries després de l’aturada i administrar-li minuts al pivot, on la seva lectura i envergadura ajuden en bloc mitjà i pressions altes. En la mateixa línia conservadora, el club va rebutjar que anés amb Espanya al Mundial Sub-20 per prioritzar la seva reintroducció al Barça.
Contracte blindat i valor de mercat: un actiu estratègic
El Barça ja es va cobrir el 2024 ajustant el seu contracte fins al 30 de juny de 2026, amb clàusula de rescissió de 500 milions i opció d’ampliar. En termes de mercat, la seva taxació es va actualitzar a 5 milions d’euros aquest estiu, reflectint la projecció tot i l’aturada competitiva. La combinació de blindatge, paciència i rol específic explica l’aposta del club per a un retorn sostenible.
Què pot aportar quan torni
Bernal ofereix sortida neta de pilota amb cama esquerra, cobertura agressiva sobre passadissos interiors i joc aeri en accions defensives. El seu radi d’influència permet alliberar interiors creatius i sostenir l’equip en transicions adverses.
Si el pla es compleix, el Barça recuperarà un perfil estructural sense comprometre places d’inscripció ni la seva salut futura. Això sí, no ho tindrà fàcil per jugar. Hi ha molta competència. Pedri, Marc Casadó, Fermín, Gavi... però el repte no l’espanta. I Hansi Flick ja ha dit que vol comptar amb tothom perquè hi hagi més competència i tenir més opcions.