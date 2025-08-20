Roncero perd els papers amb Jota Jordi i carrega contra el Barça: 'Sou els reis de...'

El retorn d'El Chiringuito després de la primera jornada de LaLiga va deixar un dels moments més comentats de la nit. El programa dirigit per Josep Pedrerol abordava la polèmica inscripció de Franco Mastantuono, presentat com a reforç del primer equip del Real Madrid però registrat amb fitxa del filial. Un moviment que ha generat debat jurídic i esportiu en les últimes hores.
En aquest context, Jota Jordi va defensar que "les coses s'han de fer bé", apuntant a la necessitat de complir les normes sense subterfugis. Va ser llavors quan Tomás Roncero va esclatar amb una de les seves intervencions més dures contra el Barça en els últims mesos.
Roncero esclata contra el Barça en directe
El periodista madridista va iniciar un al·legat encadenant polèmiques recents del club blaugrana. “Confirmeu que esteu amb el Congo, un país que no respecta els drets humans… Un equip que arriba, que suspèn la gira. Que aneu al Camp Nou, però no, aneu a l'Estadi Johan Cruyff. Que arribeu i no inscriviu els jugadors i després arriba Tebas, que amb vosaltres s'ha fet amic, i us els inscriu amb calçador”.
Després, va atacar la situació econòmica del Barça: “Deveu no sé quants diners, teniu mil penyes per aquí. Que teniu l'estadi, que és transparent, que sembla un formatge gruyere, i dieu que hi jugareu”. Va ser llavors quan va llançar la seva frase estrella del programa: “Sou els reis de les trampetes, sou els reis de les palanques, sou els reis de l'altre futbol fora dels despatxos”.
Roncero també va fer valdre la gestió del Real Madrid, comparant-la amb la del seu etern rival. “Direu al Madrid, que és impol·lut, que té l'economia sanejada i un estadi que és la vuitena meravella del món… I ens demanareu decència a nosaltres?”. El moment més tens va arribar en recordar el cas Negreira: “Mai vam pagar a Negreira. I vosaltres, 8,4 milions d'euros. Ho pagareu un dia, perquè això no s'ha acabat. És una croada i no pararem fins al final”.
Jota Jordi manté la calma i Pedrerol intervenia
Mentre Roncero pujava el to, Jota Jordi intentava mantenir la calma, esperant el seu torn per poder respondre al col·laborador madridista. El fragment s'ha viralitzat ràpidament a les xarxes socials, on els seguidors del programa destaquen principalment la vehemència de Roncero.
L'inici de Lliga ha deixat més soroll fora del camp que dins. Mentre el Real Madrid afronta el partit davant Osasuna amb el dubte de si Mastantuono jugarà minuts, el debat mediàtic ha traslladat la tensió al plató d'El Chiringuito. El cert és que en la primera data de la nova temporada, Barça i Madrid, cadascun pel seu compte, ja són protagonistes de polèmiques.