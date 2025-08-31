Hansi Flick trenca el seu silenci sobre la suplència de Fermín contra el Rayo - Barça

El focus de la prèvia a Vallecas no només s'ha centrat en el plantejament tàctic del Barça; hi ha hagut diverses novetats a l'onze. La situació de Fermín López ha generat debat els darrers dies per la seva possible marxa al Chelsea. Per això, Hansi Flick ha estat preguntat per la decisió de deixar el jugador a la banqueta just abans del xoc contra el Rayo Vallecano. El tècnic blaugrana, però, ha preferit mantenir la calma i donar una visió global sobre l'estat de la seva plantilla.
Flick insisteix que el cas Fermín no altera la preparació
En declaracions prèvies a l'encontre als micròfons de DAZN, Flick ha aclarit que l'entorn mediàtic no ha condicionat la feina de la setmana. Segons l'entrenador alemany, la situació de Fermín forma part de la normalitat del futbol professional en les hores prèvies al tancament del mercat. La decisió de no incloure'l a l'onze respon a criteris esportius, tot i que ha reconegut estar “molt feliç” amb la plantilla que té a la seva disposició. El seu missatge ha intentat allunyar qualsevol sospita sobre un càstig o una manca de confiança en el jove mitjapunta.
Una aposta per mantenir tothom actiu dins la plantilla
Un altre dels aspectes destacats de la intervenció de Flick ha estat l'explicació de la seva alineació defensiva. El tècnic ha remarcat la necessitat de mantenir “tothom endollat”, justificant així l'elecció d'Andreas Christensen a l'onze inicial. La inclusió del danès respon a la idea de repartir responsabilitats perquè cada jugador arribi en condicions òptimes a una temporada carregada de compromisos. Amb aquest argument, Flick vol transmetre la idea de competència interna i rotació controlada com a pilars de la seva gestió.
Eric García, peça versàtil en els plans de l'entrenador
Preguntat per la ubicació exacta d'Eric García en el dispositiu defensiu, Flick ha evitat donar detalls sobre la seva funció concreta a Vallecas, tot i que després hem vist que, en efecte, és central. S'ha limitat a ressaltar la polivalència del futbolista de Martorell, capaç d'actuar tant al lateral dret com al centre de la rereguarda. La declaració confirma que el cos tècnic considera el defensa català com un recurs flexible, preparat per adaptar-se segons les necessitats que sorgeixin en el desenvolupament del partit.
L'estratègia comunicativa de Flick reflecteix un equilibri entre prudència i confiança. Evita comprometre's en excés sobre la continuïtat de Fermín i, alhora, reforça el missatge de cohesió grupal. El tècnic alemany transmet que cada decisió respon a un pla més ampli i no a circumstàncies puntuals. Amb el mercat a punt de tancar-se, la seva aposta passa per mantenir la calma i projectar seguretat al vestidor.