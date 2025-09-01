Sarabia ho aconsegueix: L’Elx pesca el Sevilla

L'inici de temporada de l'Elche ha generat il·lusió en l'afició franjiverda. L'equip competeix amb confiança i encara espera moviments que ampliïn encara més la seva plantilla abans del tancament del mercat.
I és que ara sembla que Adrià Pedrosa deixarà el Sevilla per jugar cedit a l'Elche aquesta temporada. Segons fonts consultades per AS, l'acord inclou una opció de compra propera als dos milions d'euros. El Sevilla i l'Elche compartiran part de la fitxa del lateral, cosa que ha facilitat el traspàs.
El català sabia que les seves opcions a Nervión eren mínimes després de l'arribada de Gabriel Suazo i les decisions tàctiques de Matías Almeyda. Fins i tot en absència del xilè, el tècnic va preferir col·locar Carmona com a lateral esquerre en lloc de Pedrosa. Aquesta situació el va portar a acceptar la cessió.
Un reforç necessari per al carril esquerre
Amb això, Pedrosa se suma a Léo Petrot, fitxat setmanes enrere i que també pot jugar com a central. La idea de Sarabia és tenir dos jugadors específics per banda, evitant improvisacions com va passar la temporada passada. A més, el club treballa per cobrir la banda dreta, on Álvaro Núñez és l'única opció natural. Encara que John i Josan poden ocupar aquesta posició, el cos tècnic considera imprescindible fitxar un lateral polivalent per equilibrar la defensa.
El rol de Pedrosa a l'esquema franjiverd
Al Sevilla, Pedrosa va acumular molts minuts la temporada passada, fins i tot arrossegant molèsties físiques. Ara arriba a un equip on tindrà continuïtat i responsabilitat immediata. La seva profunditat ofensiva, unida a la capacitat per recórrer la banda, encaixen amb la idea de Sarabia d'un Elche dinàmic.
El català també aporta experiència a Primera Divisió, un valor afegit per a una plantilla jove que vol consolidar-se. La coincidència amb Rafa Mir, cedit aquest estiu també des del Sevilla, reforça el bloc de jugadors amb passat a Nervión que busquen rellançar la seva carrera al Martínez Valero.
El context de mercat a Elche
El club il·licità ha reforçat diverses posicions en les últimes setmanes amb arribades importants com Iñaki Peña i Grady Diangana. L'acord per Pedrosa, que s'oficialitzarà ben aviat, suposa una altra peça clau per a l'estructura defensiva.
Amb 21 fitxes ocupades, l'Elche encara té marge per fer més incorporacions. Sarabia demana almenys tres reforços addicionals, especialment a la defensa i a la mitjapunta. La planificació està dissenyada per mantenir la línia ascendent de les primeres jornades i competir amb garanties a LaLiga.
Pedrosa buscarà recuperar protagonisme després d'haver perdut espai al Sevilla. Per a l'Elche, la seva arribada suposa comptar amb un lateral contrastat que assegura rendiment immediat. Sarabia celebra tenir-lo disponible i espera que sigui clau en el pròxim tram de la temporada.