Adrián Sánchez confirma el de Hansi Flick i Marc Casadó: 'És...'

La setmana blaugrana arriba carregada de decisions que condicionen el dibuix, la rotació i l’ànim. El tècnic atengué la premsa en la vigília de l’estrena de Lliga a València, amb el calendari pressionant. Insistí que la temporada serà llarga i exigent, posant el focus en el compromís col·lectiu.
En aquest marc, deixà clar que no contempla sortides ara i que necessita tota la plantilla. El missatge inclogué joves amb pes creixent al pivot, una posició cabdal en el seu llibre de joc.
Pla de Hansi Flick amb el migcentre el 2025 i el rol de Casadó
L’entrenador ha repetit que vol competència sana a la base, alternant perfils segons el context rival. Si Frenkie de Jong no arriba al cent per cent, Casadó fonamenta equilibri, lectura tàctica i agressivitat positiva.
A més, el mateix preparador ha explicat que ha parlat amb el jugador del planter i que el seu desig és seguir. La idea és clara: mantenir bloc, evitar temptacions de mercat i protegir automatismes del model.
Adrián Sánchez ho deixa clar
Aquí arriba la confirmació externa que faltava per entendre el tauler del migcentre blaugrana. Adrián Sánchez, veu seguida a l’entorn culer, ho resumí amb contundència. “Per a mi, Casadó és intocable, i per a gran part del club també”.
Adrián Sánchez subratlla que el club fa anys que suporta fitxatges fallits i hipòcrites. Reconeix que esperaven amb impaciència un pivot diferent, esmentant noms com André Gomes o Arthur Melo. Tanmateix, reforçà que Marc Casadó destaca pel seu compromís i autenticitat. Assegurà que si no fos per un jugador com Casadó, les expectatives sobre la plantilla canviarien dràsticament amb lesions, alts i baixos o batalles físiques al camp.
La lesió de Marc Bernal i el seu impacte en la rotació del pivot
El retorn esglaonat de Marc Bernal obliga a dosificar riscos després de la seva greu lesió de genoll recent. Aquest escenari reforça la utilitat d’un especialista que subjecti el centre, sense desordenar l’interior més creatiu.
Rumors de Premier i postura del Barça: continuïtat abans que caixa immediata
En els darrers mesos, han sorgit interessos des de la Premier, despertant dubtes comprensibles en l’aficionat. Tanmateix, la consigna és prioritzar el projecte esportiu i la continuïtat del jugador del planter al primer equip.
Sortida de pilota i pressió després de pèrdua: per què el pivot guanya rellevància
Flick demana al migcentre baixar entre centrals quan la pressió rival pressiona la primera línia. Amb pilota, la consigna implica orientar el joc al costat fort i accelerar després de recepció neta.
Sense pilota, l’àncora ha de tancar l’esquena dels interiors i saltar després de pèrdua sense precipitació. Casadó ofereix radis curts, agressius i cobertures útils, trets apreciats pel cos tècnic.
L’onze davant el Levante i com condiciona el dubte de De Jong
L’entrenador deixà a l’aire la participació de De Jong i el minutatge de Lewandowski. També insinuà que Ferran podria tenir pes, depenent de l’estat físic de la davantera.
Si el neerlandès no arriba, el jugador del planter guanya punts per sostenir el pla en camp rival. La imatge ideal recorda un 4-3-3 flexible, amb el pivot equilibrant l’alçada dels interiors.
Per al lector mòbil, imagina un mapa de calor del migcentre protegint el carril central profund. Així s’entén el perquè de l’èmfasi en la base, clau per activar els extrems.
Tota aquesta situació condueix a una pregunta de veu inevitable i molt d’agost competitiu. Podrà el Barça competir sense fitxar un altre pivot si el calendari pressiona a la tardor.