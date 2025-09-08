Serà al gener: Hansi Flick vol avançar un fitxatge per al Barça

Hansi Flick ja ha posat una petició concreta sobre la taula i la finestra hivernal sorgeix com a moment decisiu. El club necessita un moviment quirúrgic per sostenir el seu pla competitiu sense comprometre l'equilibri financer. Al vestidor saben que el gener marcarà la diferència entre una defensa solvent i una que visqui al límit.
Urgència blaugrana després dels últims moviments a la rereguarda
La sortida d'Iñigo Martínez va deixar un buit que el tècnic alemany ha de tapar amb una peça clau. Cubarsí, propietari del dorsal 5, demana al seu costat un perfil capaç de córrer enrere i sostenir la línia alta que proposa l'entrenador. Amb un calendari comprimit, el club vol arribar al febrer amb l'eix estabilitzat.
El tipus de central que exigeix Flick per a la seva línia alta
El pla apunta a un defensor ràpid al tall, fiable en duels oberts i amb sortida neta. La idea és emparellar-lo amb Cubarsí per alternar cobertures, activar la pressió després de pèrdua i dominar els espais llargs. La prioritat és un defensa que guanyi temps, no només metres, quan l'equip queda exposat.
L'oportunitat Premier que pren avantatge per al gener
L'escollit és Marc Guéhi, internacional anglès de 25 anys, amb contracte que venç el juny de 2026 i un valor de 45 milions. El seu traspàs al Liverpool va caure l'últim dia de mercat després de passar reconeixement, deixant el defensa en el seu últim any contractual. L'escenari obre una escletxa competitiva que el Barça pretén aprofitar a la finestra hivernal.
Competència, cost i full de ruta blaugrana
A Anglaterra informen que el Liverpool no forçarà al gener després del fracàs de l'acord, cosa que rebaixa la subhasta immediata i afavoreix clubs estrangers. El Palace va intentar vendre abans per no perdre'l gratis i acceptaria negociar si arriba una oferta continguda. Tot i això, existeix la via d'un precontracte des del gener per pertànyer a una lliga diferent. El Barça contempla ambdues opcions per avançar-se a la competència.
Per què encaixa amb Cubarsí en el sistema de Flick
Guéhi és dretà, domina la defensa d'àrea i la correcció d'espais laterals amb bon timing. Se sent còmode tant en línia de quatre com en una rereguarda de tres. Destaca bloquejant centres i xuts en situacions d'u contra u, tret valuós en escenaris de transicions. La seva lectura sense pilota i la seva passada rasa ferma encaixen amb una sortida que busca atreure i filtrar a l'interior.
Qui més està a l'aguait i com condiciona el Barça
La caiguda del fitxatge pel Liverpool ha reactivat altres grans europeus, clubs com Real Madrid, Inter o Juventus atents al central. Aquesta pressió obliga a decidir aviat si l'operació serà per traspàs reduït al gener o preacord per al juny, evitant subhastes primaverals que disparin primes.
Alternatives a l'agenda de Deco per si hi ha gir final
La direcció esportiva manté monitorats perfils d'elit com Alessandro Bastoni i Lisandro Martínez, especialment pel seu perfil esquerrà i sortida sota pressió. Són opcions complexes i d'estiu, però serveixen de palanca negociadora si el mercat endurís el cas de l'anglès. La prioritat, però, continua sent tancar una solució immediata al gener.
Full de ruta immediat després de l'aturada
El pla implica activar contactes formals després de l'aturada de seleccions, sondejar la disposició del jugador i definir el format: precontracte o traspàs moderat. Si el club aconsegueix avançar-se, Flick disposarà d'una parella Cubarsí-Guéhi capaç de pujar un esglaó a la competitivitat culer aquesta mateixa temporada.