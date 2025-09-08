Galleda d'aigua freda per a l'Athletic, Nico Williams lesionat: Tots els detalls

Espanya va tancar la finestra internacional amb dues victòries contundents i una imatge que convida a l’optimisme pensant en el Mundial 2026. L’equip de Luis de la Fuente va golejar 0-3 Bulgària i va signar un recital a Turquia amb un 0-6 incontestable. En tots dos partits va repetir alineació i Nico Williams va brillar en atac, participant activament amb assistències i diagonals que van desequilibrar les defenses. Tanmateix, la festa es va veure enterbolida per la lesió del jugador navarrès poc abans del descans al Konya Büyuksehir Arena.
L’extrem de l’Athletic es va tirar a terra al minut 43 després de sentir una punxada a l’abductor esquerre. Luis de la Fuente no va esperar al descans i va substituir de seguida Nico per Ferran Torres, que va entrar sense escalfar. La imatge va encendre totes les alarmes a la banqueta espanyola i, sobretot, a l’Athletic. A falta de proves mèdiques definitives, tot apunta a una lesió muscular que amenaça d’apartar-lo de la competició durant diverses setmanes.
Un contratemps en el pitjor moment
Segons les primeres informacions, Nico Williams podria perdre’s el derbi contra l’Alabès i també l’estrena a la Champions davant l’Arsenal el pròxim 16 de setembre a San Mamés. Seria un cop duríssim per a Ernesto Valverde, que compta amb Nico com un dels seus futbolistes més desequilibrants i decisius en l’esquema ofensiu. El tècnic haurà de recórrer a Berenguer com a principal alternativa a la banda esquerra, tot i que també podria reubicar peces per intentar suplir la seva gran velocitat i desequilibri.
El problema adquireix més gravetat perquè Nico arrossega molèsties als adductors des de la temporada passada. En el tram final del curs 24-25 va patir una pubàlgia que ja el va obligar a perdre’s diversos partits. El seu historial recent mostra fins a set episodis físics en l’últim any, amb problemes de genoll, maluc, turmell i engonal. Aquesta recurrència obliga a extremar precaucions i planteja dubtes sobre la gestió de la seva càrrega de minuts.
L’Athletic afronta ara un calendari exigent amb set partits en només 22 dies, incloent-hi cinc de LaLiga i dos de Champions. En aquest context, la baixa de Nico suposa un cop dur perquè redueix dràsticament la capacitat de desequilibri en atac. El navarrès havia començat la temporada en gran forma i era un dels pilars de l’inici perfecte de lliga dels blanc-i-vermells. La seva absència condicionarà els plans de Valverde i obliga a trobar solucions ràpides per no perdre competitivitat.
El diagnòstic definitiu es coneixerà després de les proves mèdiques a Bilbao, però les sensacions no conviden a l’optimisme. Si es confirma una lesió muscular de diverses setmanes, l’Athletic perdria el seu jugador més incisiu just en el tram més dur del calendari. Per a un club que torna a la Champions després d’anys d’espera, la notícia suposa una decepció enorme i un repte immediat per al seu cos tècnic.