Hansi Flick insisteix amb un jugador del Barça: Ha de marxar al gener

El Barça travessa un període de canvis profunds a la porteria, una demarcació històricament clau en el model blaugrana. La irrupció de Joan García i la visió del tècnic Hansi Flick han modificat completament les jerarquies. L'alemany Marc-André ter Stegen, capità durant diverses temporades, ja no ocupa el lloc d'intocable que va gaudir durant gairebé una dècada.
Tal com va informar El Nacional, tant Deco com Flick han transmès al porter alemany que el millor és buscar destí. La decisió no és improvisada, sinó conseqüència de la confiança absoluta dipositada en Joan García, un porter que representa el futur del club. El seu rendiment en aquest inici de temporada ha impressionat dins i fora del vestidor, destacant per reflexos sota pals, valentia per avançar-se i seguretat amb els peus.
Aquest perfil encaixa a la perfecció amb el model que Flick vol implantar, basat en un bloc alt i sortida neta des del darrere. Ter Stegen, en canvi, ha patit una davallada en les seves últimes temporades, acumulant errors i mostrant inseguretat en fases clau. A més, la lesió d'esquena patida aquest estiu i la polèmica sobre el seu temps de baixa van obrir una escletxa amb la direcció esportiva. El Barça va necessitar inscriure Joan García i aquella situació va provocar un xoc d'interessos que va marcar un punt d'inflexió.
Un adeu amb raons esportives, econòmiques i personals
El futur de Ter Stegen es definirà al gener, quan s'obri la primera finestra adequada per tancar el seu traspàs. Des del punt de vista esportiu, Flick manté una postura ferma: Joan García serà el titular indiscutible. Fins i tot Wojciech Szczesny, que va renovar recentment, apareix com a segona opció fiable per al tècnic. L'espai de l'alemany a la plantilla s'ha reduït al mínim.
La qüestió econòmica també pesa molt en aquesta decisió. El salari de Ter Stegen és un dels més alts del vestidor i la seva sortida alleujaria notablement la massa salarial. Deco considera que alliberar aquesta fitxa resulta prioritari per afrontar futures operacions de mercat. No es tracta només d'un canvi esportiu, sinó també d'una estratègia financera que permetrà al Barça moure's amb més marge. Cal tenir en compte que Joan García està inscrit aprofitant-se de la lesió del teutó, però quan aquest es recuperi...
El mateix jugador, a més, té motius personals per acceptar la sortida. En pocs mesos es disputarà el Mundial i Ter Stegen necessita minuts de qualitat per competir amb altres porters alemanys. Romandre en un rol secundari al Barça comprometria les seves opcions de ser a la cita mundialista. L'Aràbia Saudita podria temptar-lo amb una oferta econòmica elevada, però també hi ha clubs europeus atents a la seva situació contractual.
El missatge de Flick és clar: l'etapa de Ter Stegen al Camp Nou ha arribat al seu final. Després de gairebé deu anys defensant la porteria culer, amb títols i nits memorables, l'alemany afronta el moment de fer un pas al costat. La història d'un porter que va marcar una era al Barça s'encamina cap al seu desenllaç definitiu.