Joan Laporta ja ho sap: Els 5 noms de Deco per al central del Barça 2026/2027

El Barça ha entrat en un punt d'inflexió silenciós en la seva línia defensiva. El cos tècnic detecta necessitats a mitjà termini i la direcció esportiva anticipa moviments amb un pla escalonat. L'objectiu és sostenir la competitivitat sense comprometre l'equilibri financer, mirant a 2026/27 amb precisió.
Un eix que exigeix relleu després d'una sortida dolorosa l'agost de 2025
La sortida d'Iñigo Martínez rumb a l'Aràbia a l'agost va obligar a recalibrar el full de ruta de l'eix. Ronald Araújo aporta jerarquia i contracte llarg, però Christensen acaba vincle el 2026 i la seva continuïtat queda pendent del curs. Pau Cubarsí és capital i Gerard Martín ja ha actuat com a central esquerrà, mentre Eric Garcia segueix com a comodí tàctic. Amb aquest marc, Deco ha seleccionat perfils TOP que encaixen en la idea de Hansi Flick.
Gonçalo Inácio (Sporting, 2027): esquerrà i clàusula de 60 M€
Internacional amb Portugal, campió de la Nations League 2025, és un perfil de peu esquerre que al Barça no abunda. Destaca pel seu timing a l'anticipació, sortida neta a dues alçades i canvis d'orientació precisos. El seu valor de mercat ronda els 45 milions i la seva clàusula és de 60, amb agència AS1 en la interlocució. A la pissarra culer, encaixa com a central esquerrà en sortida 3+2, alliberant Cubarsí en costat fort.
Murillo (Nottingham Forest, 2029): agressivitat conduïda i Premier-test
Esquerrà, agressiu al duel i amb conducció per trencar línies, ja consolidat a la Premier. Va renovar fins al 2029 i la seva cotització s'ha disparat pel rendiment i l'edat competitiva. El seu valor de mercat ronda els 55 milions, amb expectativa de taxació alta a Anglaterra. Encaixaria com a central de costat dèbil per sostenir ajustos després de pèrdua i pressionar cap a banda.
Marc Guéhi (Crystal Palace, 2026): oportunitat si espera al gener
Destre que pot girar perfil al carril esquerre, ràpid a l'espai i sòlid per dalt tot i l'1,82. El seu traspàs al Liverpool va caure en el tancament del mercat i entra en l'últim any de contracte.
Des del gener, els clubs estrangers podran negociar un preacord, cosa que el converteix en opció de valor. El seu encaix seria immediat en un bloc mitjà-alt amb cobertures a laterals llargs.
Lucas Beraldo (PSG, 2028): peu esquerre per a sortida sota pressió
Fitxat per 20 milions el 2024, el brasiler suma experiència en contextos de possessió exigent. Esquerrà, polit en la primera passada i valent per filtrar entre línies, manté marge físic i tàctic. El seu valor de mercat ronda els 25 milions, amb expectativa de minuts com a condició. Al Barça oferiria perfils de sortida alternativa quan el rival bloqueja els migcentres.
Luis Benedetti (Palmeiras, 2029): projecte 2006 d'1,97 m i lectura prometedora
Central esquerrà de 19 anys i 1,97, amb gambada llarga i tranquil·litat en conducció. És aposta de projecció amb valor encara contingut i contracte llarg al Brasil. La seva arribada tindria sentit com a inversió pont, amb cessió europea i adaptació progressiva al ritme de Lliga. L'encaix apunta a 2027, amb marge per polir perfils de gir i coordinació de línia.
Calendari i finestra: clàusules, preacords i fair play
La ruta ideal barreja oportunitat i control. Inácio ofereix una via clara mitjançant clàusula si el fair play ho permet. Guéhi obre escenari de preacord a partir del gener; Murillo depèn del preu Premier; Beraldo requereix finestra negociada; Benedetti és projecte. En paral·lel, el club ha sondejat Lisandro Martínez per al gener, condicionat a la seva recuperació i a la viabilitat econòmica.