Robert Lewandowski li comunica a Hansi Flick: L'entrenador del Barça pren una decisió

La pretemporada del FC Barcelona ha estat marcada per la il·lusió que genera el nou projecte liderat per Hansi Flick. El tècnic alemany treballa per tornar la solidesa a un equip que busca competir per tots els títols.
Tanmateix, els imprevistos d'última hora amenacen d'alterar els seus plans inicials just abans de l'inici de la Lliga. L'afició esperava amb ànsia veure el primer onze oficial de la temporada en el complicat duel contra el RCD Mallorca. Totes les mirades estaven posades en l'atac, però un contratemps muscular ha generat el primer gran dubte del curs.
La conversa que ho va canviar tot
Les alarmes van saltar definitivament en l'últim entrenament previ al viatge a Son Moix. Robert Lewandowski va tornar a exercitar-se al marge del grup a causa d'unes molèsties musculars que arrossega des de fa dies. A peu de gespa, el davanter polonès va mantenir una llarga i reveladora conversa amb Hansi Flick i els fisioterapeutes del club.
Amb gestos clars, l'ariet va explicar detalladament les seves sensacions i l'evolució del dolor, deixant clar que no es troba en condicions òptimes. Després d'escoltar atentament el seu jugador estrella, l'entrenador va prendre la decisió més assenyada per evitar una lesió més gran en el futur.
El rendiment de Lewandowski en la passada campanya
L'absència del polonès suposa un cop important per a les aspiracions de l'equip en la primera jornada del campionat. La temporada passada, la 2024-2025, Lewandowski va tornar a ser el principal referent ofensiu del conjunt blaugrana.
Les seves estadístiques confirmen la seva importància cabdal en l'esquema de l'equip, superant novament la vintena de gols en la competició domèstica. La seva capacitat per fixar els centrals, el seu joc d'esquena i la seva infal·lible rematada el converteixen en una peça insubstituïble. Per això, la seva baixa obliga Flick a redissenyar completament la punta d'atac de l'equip per a l'estrena de la lliga.
Les alternatives que valora Hansi Flick a la davantera
Davant d'aquest panorama, el tècnic alemany ja ha començat a moure les seves fitxes per trobar un substitut de garanties. El gran favorit per ocupar el lloc de davanter centre titular davant el Mallorca és Ferran Torres. El valencià ja va demostrar la temporada anterior que posseeix la polivalència i l'olfacte golejador necessaris per ser decisiu en aquesta posició.
La seva mobilitat i capacitat per atacar els espais ofereixen un perfil diferent però igualment perillós per a les defenses rivals. El cos tècnic confia plenament en el seu rendiment immediat per liderar l'ofensiva de l'equip des del primer minut de joc.
Un trencaclosques amb la inscripció de jugadors
Altres alternatives que Flick ha valorat inclouen Marcus Rashford, que ja va ser titular en aquesta demarcació durant el Trofeu Joan Gamper. Tanmateix, la situació del davanter britànic és complexa, ja que el club encara no ha aconseguit inscriure'l a la Lliga. No obstant això, s'espera poder fer-ho en les pròximes hores.
L'última opció seria utilitzar Dani Olmo com a fals nou, una variant tàctica que Flick ja va provar en la passada campanya. Mentrestant, les bandes semblen segures, amb Lamine Yamal per la dreta i Raphinha actuant des de l'esquerra.