Robert Lewandowski se lo comunica a Hansi Flick: El entrenador del Barça toma decisión

La pretemporada del FC Barcelona ha estado marcada por la ilusión que genera el nuevo proyecto liderado por Hansi Flick. El técnico alemán trabaja para devolver la solidez a un equipo que busca competir por todos los títulos.

Sin embargo, los imprevistos de última hora amenazan con alterar sus planes iniciales justo antes del arranque de La Liga. La afición esperaba con ansias ver el primer once oficial de la temporada en el complicado duelo contra el RCD Mallorca. Todas las miradas estaban puestas en el ataque, pero un contratiempo muscular ha generado la primera gran duda del curso.

La conversación que lo cambió todo

Las alarmas saltaron definitivamente en el último entrenamiento previo al viaje a Son Moix. Robert Lewandowski volvió a ejercitarse al margen del grupo debido a unas molestias musculares que arrastra desde hace días. A pie de césped, el delantero polaco mantuvo una larga y reveladora conversación con Hansi Flick y los fisioterapeutas del club.

| @FCBarcelona, XCatalunya

Con gestos claros, el ariete explicó detalladamente sus sensaciones y la evolución del dolor, dejando claro que no se encuentra en condiciones óptimas. Tras escuchar atentamente a su jugador estrella, el entrenador tomó la decisión más sensata para evitar una lesión mayor en el futuro.

El rendimiento de Lewandowski en la pasada campaña

La ausencia del polaco supone un golpe importante para las aspiraciones del equipo en la primera jornada del campeonato. La temporada pasada, la 2024-2025, Lewandowski volvió a ser el principal referente ofensivo del conjunto azulgrana.

Sus estadísticas confirman su importancia capital en el esquema del equipo, superando nuevamente la veintena de goles en la competición doméstica. Su capacidad para fijar a los centrales, su juego de espaldas y su infalible remate lo convierten en una pieza insustituible. Por ello, su baja obliga a Flick a rediseñar por completo la punta de ataque del equipo para el estreno liguero.

Las alternativas que baraja Hansi Flick en la delantera

Ante este panorama, el técnico alemán ya ha comenzado a mover sus fichas para encontrar un sustituto de garantías. El gran favorito para ocupar el puesto de delantero centro titular frente al Mallorca es Ferran Torres. El valenciano ya demostró la temporada anterior que posee la polivalencia y el olfato goleador necesarios para ser decisivo en esa posición.

Su movilidad y capacidad para atacar los espacios ofrecen un perfil diferente pero igualmente peligroso para las defensas rivales. El cuerpo técnico confía plenamente en su rendimiento inmediato para liderar la ofensiva del equipo desde el primer minuto de juego.

| FootyRenders

Un rompecabezas con la inscripción de jugadores

Otras alternativas que Flick ha valorado incluyen a Marcus Rashford, quien ya fue titular en esa demarcación durante el Trofeo Joan Gamper. Sin embargo, la situación del delantero británico es compleja, ya que el club todavía no ha logrado inscribirlo en La Liga. No obstante, se espera poder hacerlo en las próximas horas.

La última opción sería utilizar a Dani Olmo como un falso nueve, una variante táctica que Flick ya probó en la pasada campaña. Mientras tanto, las bandas parecen seguras, con Lamine Yamal por la derecha y Raphinha actuando desde la izquierda.