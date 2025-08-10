Hansi Flick troba una solució: Robert Lewandowski ja ho sap

L'últim assaig de l'estiu sempre és un aparador per a pistes tàctiques i missatges interns. El Trofeu Joan Gamper arriba amb aire d'examen seriós i amb el cos tècnic ajustant detalls per a un inici de curs que no concedeix marge. La cita posa a prova automatismes, lectura sense pilota i l'eficàcia de la pressió alta en un escenari amb gran ambient.
Un Gamper amb missatge al Johan Cruyff i amb horari de prime time
El partit es disputa a l'Estadi Johan Cruyff, a les 21:00 CEST, per la demora en la reobertura parcial del Camp Nou. La nit serveix de presentació i de termòmetre del pla de Hansi Flick abans del debut de Lliga del 16 d'agost.
Rashford, nou pur avui: la pista que canvia el tauler ofensiu
La imatge de l'onze confirma la gran novetat: Marcus Rashford arrenca com a davanter centre. No és un detall menor. L'anglès va arribar al juliol en cessió i avui actua com a referència per fixar centrals, atacar l'esquena i accelerar transicions.
El moviment obre passadissos a Lamine Yamal i Raphinha i dota l'equip d'una ruptura vertical que va faltar en alguns amistosos. És, a més, una solució que permet gestionar càrregues al capdavant de l'atac sense perdre amenaça a l'espai.
La lesió de Lewandowski i la gestió de riscos
Robert Lewandowski queda fora del Gamper per un problema al bíceps femoral de la cuixa esquerra. El club ha optat per la prudència i supedita el retorn del polonès a l'evolució de la seva recuperació. La baixa obre la porta a un nou mòbil i agressiu en la pressió, mentre es preserva un futbolista capital per al curs. Arribarà el davanter a l'estrena a Mallorca
Encaix tàctic: per què l'anglès funciona com a referència
Rashford ofereix gambada, arrossegament i lectura del desmarcatge diagonal. En camp propi pot ser suport directe per a Frenkie de Jong, accelerant la sortida amb descàrrega a un toc. En camp rival habilita la segona línia de Pedri i Fermín, que ataquen zones de rebuig. L'ocupació d'àrees s'ordena amb Pedri arribant i Raphinha atacant segon pal, mentre Lamine rep entre línies per girar i filtrar.
És Rashford el nou per a les primeres jornades de LaLiga o un recurs puntual de pretemporada La resposta dependrà de l'evolució física de Lewandowski i del rendiment de l'anglès amb minuts reals.
L'onze del Barça i el que busca aquesta nit davant el Como
Joan García sota pals; Eric García i Ronald Araujo amb Pau Cubarsí a l'estructura defensiva, Alejandro Balde a l'esquerra; De Jong, Pedri i Fermín per manar el ritme; Lamine Yamal i Raphinha oberts; Rashford com a 9. La idea és collar amunt, sostenir vigilàncies amb Araujo i accelerar circulació per dins amb Pedri .
On veure el Barça - Como 1907
L'enfrontament es pot veure en obert a través del canal oficial del club a YouTube i a TV3, un aparador perfecte per calibrar associacions i els primers moviments del nou 9. Interessa mesurar la sincronització entre Rashford i Lamine, la finor de Pedri entre línies i la sortida neta amb De Jong. Al final, es busca contundència i sensacions.