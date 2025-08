L'ofertassa de l'Aràbia al Barça per Ferran Torres: Joan Laporta s'ho pensa

per Joan Grimal

El mercat de fitxatges segueix portant girs inesperats per al FC Barcelona. Encara que les incorporacions semblen tancades, la directiva culer encara té tasques pendents: donar sortida a jugadors amb poc protagonisme en els plans de Hans-Dieter Flick. I entre aquests noms, ha irromput amb força el de Ferran Torres.

L'extrem valencià, que ha tingut una trajectòria irregular des de la seva arribada al Camp Nou, ha rebut una proposta temptadora des de l'Aràbia Saudita. Segons ha revelat Jean-Marie Dongou, exdavanter del Barça i ara vinculat a la representació esportiva, un club saudita ha posat sobre la taula una oferta de 60 milions d'euros per tres temporades per convèncer Ferran.

La revelació que sacseja l'afició culer

“Ferran Torres interessa i molt a un club del futbol saudita que li ha ofert un contracte molt important. Estem parlant d'una oferta valorada en 60 milions per tres anys”, va declarar Dongou, qui coneix bé l'entorn blaugrana. La proposta ha generat un gran rebombori per la possibilitat que un altre jugador de primer nivell europeu se sumi a l'èxode cap a la Saudi Pro League.

Cal recordar que en les últimes setmanes també va transcendir que Robert Lewandowski havia estat temptat pel futbol àrab. En el cas de Ferran, es tracta d'un futbolista amb menys pes en l'onze titular, però encara jove i amb potencial per continuar creixent.

Un moviment estratègic per a Laporta i Deco

La venda suposaria una injecció econòmica important per a les debilitades arques del Barça, a més d'alliberar massa salarial. Ferran Torres no figura entre els imprescindibles de Flick, i el seu rol podria veure's encara més reduït amb l'arribada de Rashford, qui apunta a ser el titular a la banda esquerra.

Per aquest motiu, si l'oferta es concreta formalment i supera els 50 milions d'euros, el club català està disposat a seure a negociar. Seria una venda estratègica, pensada més des del punt de vista financer que esportiu, però que tindria tot el suport de la cúpula esportiva blaugrana.

Ferran, amb la ment a Europa i el Mundial

Malgrat la magnitud de la proposta, Ferran Torres no contempla, per ara, abandonar Europa. La seva prioritat és continuar al Barça, guanyar-se la confiança de Flick i tenir prou minuts per arribar en forma al Mundial de 2026, una cita que considera clau en la seva carrera.

El jugador confia a poder ser útil a l'equip en les rotacions, i està disposat a competir per un lloc, tot i saber que parteix amb desavantatge davant d'homes com Raphinha, Lamine Yamal o el mateix Rashford. A més, considera que sortir ara al futbol saudita seria allunyar-se del focus competitiu que necessita per mantenir-se a la selecció espanyola.

Acceptarà o no?

Als passadissos del Camp Nou es dona per fet que la proposta ha arribat, i que la decisió final recaurà en el mateix jugador. Si l'extrem accedís, el Barça se'n beneficiaria econòmicament i aconseguiria alliberar espai a la seva plantilla. Si no ho fa, quedarà la sensació que el club va deixar passar una oportunitat d'or.

El que està clar és que l'interès de l'Aràbia Saudita per Ferran és real i ferm. Un contracte de 20 milions nets per temporada és difícil d'igualar a Europa, i planteja un dilema entre diners i ambició esportiva. La pilota, ara mateix, és a la teulada del jugador.