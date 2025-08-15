Nova ofensiva del Llevant per endur-se un jugador del Betis

Hi ha moviments silenciosos que agiten el mercat més que un gran fitxatge anunciat a bombo i plateret. Així està passant als despatxos del Real Betis i del Levante. Tots dos clubs han reactivat una operació que fa mesos que és sobre la taula i que ara sembla més a prop que mai de concretar-se.
L'objectiu és donar sortida a un futbolista que no ha encaixat en els plans de Pellegrini. El Betis necessita alliberar fitxes. I aquest jugador, jove i amb talent, ja no té lloc. La solució: una cessió amb trampa. Una cessió amb clàusula de compra obligatòria si es compleixen certs paràmetres.
Un any discret i molts interrogants
La temporada passada no va ser fàcil per a aquest jugador. Va aterrar amb expectatives altes. El seu fitxatge va costar al voltant de dos milions d'euros. Però la realitat va ser una altra. No va comptar amb oportunitats reals. No va ser inscrit per a competicions europees. I amb prou feines va sumar 612 minuts en quinze partits.
La seva aportació va ser mínima. Només una assistència. I un únic partit complet: davant el modest Gévora a Copa. El projecte esportiu no va encaixar amb el seu perfil. El jugador esperava créixer. El club esperava més. I ara, ambdues parts busquen una sortida digna.
El Celta apareix... però no actua
Durant setmanes, es va especular amb el seu retorn a casa. El Celta de Vigo semblava el destí ideal. Tornar a l'origen. Recuperar sensacions. Però el club celeste està lligat de mans i peus. El límit salarial estreny. I només contemplen fitxatges si són veritables gangues.
Un club de la Ligue 1 va preguntar per ell. Un altre de Bèlgica també. Però el jugador ho té clar. Vol quedar-se a Espanya. Encara creu que pot brillar a LaLiga. I per això ha esperat. Pacient. Confiat. Un dels clubs més interessats va ser l'Elche. Les relacions amb el Betis no són les millors. I en operacions així, la confiança ho és tot.
El Levante pressiona i s'avança
És aquí on apareix el Levante. Club ben gestionat. Recén ascendit a Primera. I amb bona sintonia amb els verd-i-blancs. Ja al juliol van estar a punt de tancar l'operació. Però el Betis ho va frenar tot a última hora. Volien guardar-se aquesta carta per a altres moviments.
Ara, sense ofertes millors sobre la taula, s'ha reprès el contacte. El Levante vol tancar-ho ja. Abans que un altre club s'hi fiqui pel mig. I tot apunta que ho aconseguiran. Fins i tot ja hi ha acord en les xifres: cessió amb opció obligatòria de compra si es donen certes condicions esportives.
Amb 23 anys, aquest jugador encara té marge de millora. És mitjapunta, amb bon domini de la pilota. Pot jugar entre línies. Té arribada. Al Racing de Ferrol va deixar bones sensacions. Per això el Betis va apostar per ell. Però en un equip gran, la pressió és una altra.
El Betis l'allibera. El Levante l'espera
El Betis necessita espai a la seva plantilla. No només per raons esportives. També econòmiques. El seu objectiu és inscriure tots els seus nous fitxatges. I per això, han d'alliberar massa salarial. Aquesta operació ajuda a complir aquest objectiu. I beneficia totes les parts.
El jugador no ha amagat el seu desig de tornar a sentir-se important. De jugar cada setmana. De demostrar el que val. Ha rebutjat propostes estrangeres. Ha esperat. I la seva paciència està a punt de donar fruits. El nom del protagonista és Iker Losada.