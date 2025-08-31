Revolució de Hansi Flick a la defensa i resol dubtes sobre Fermín... o no

La nit de Vallecas ha començat amb sorpresa per als seguidors blaugrana. El Barça es juga tancar l'agost amb ple de victòries a LaLiga i mantenir el pols amb el Real Madrid. Tanmateix, el tècnic alemany ha apostat per un onze amb diverses novetats significatives. L'elecció de la parella de centrals i la situació de Fermín López han centrat l'atenció en els instants previs al xiulet inicial.
Christensen i Eric García, aposta inesperada a l'eix defensiu
El canvi més cridaner de Hansi Flick es produeix a la rereguarda. Després que l'equip culé encaixés dos gols la setmana passada al Ciutat de València davant el Levante, el tècnic ha optat per asseure Araújo i Cubarsí, parella titular fins ara. Al seu lloc, juguen Andreas Christensen i Eric García, tot i que aquest darrer ja havia participat com a lateral dret en els partits anteriors. L'aposta trenca amb la jerarquia mostrada fins ara i reflecteix que l'entrenador cerca solucions immediates per reforçar la seguretat defensiva.
Més enllà de la defensa, Flick manté una base reconeixible amb noms fixos en el seu pla d'inici de temporada. Joan García repeteix sota pals, Alejandro Balde ocupa el carril esquerre, mentre que Pedri i Frenkie de Jong sostenen el centre del camp. A la línia ofensiva es mantenen Lamine Yamal i Raphinha, dos extrems amb desequilibri i producció ofensiva. Ferran Torres, titular indiscutible en aquest inici, conserva la confiança com a referència ofensiva, deixant Robert Lewandowski un dia més a la banqueta.
Dani Olmo desplaça Fermín en plena incertesa
L'altre focus d'atenció era en el rol de Fermín López. Durant tota la setmana, el jugador ha estat al centre de rumors sobre una possible sortida cap al Chelsea, però Flick va reiterar el seu desig de mantenir-lo. Tanmateix, el tècnic ha preferit apostar per Dani Olmo com a mitjapunta darrere de Ferran, relegant Fermín a la banqueta. La decisió obre interrogants sobre la gestió del jugador en les pròximes hores, amb el mercat encara obert.
L'aposta és arriscada en un estadi tan exigent com Vallecas, on el Barça busca no perdre pistonada respecte al Real Madrid. Flick revoluciona la defensa i manté la incògnita de Fermín, deixant a l'aire si el jugador format a la casa serà protagonista en el futur immediat del club.
Algunes dades prèvies
El duel a Vallecas arriba carregat d'antecedents que converteixen el xoc en una prova per a tots dos equips. El Barça només ha guanyat un dels seus últims quatre partits de Lliga en aquest estadi. Això sí, la temporada passada va trencar la ratxa amb un triomf per 1-2 després d'haver començat perdent. Els d'Íñigo Pérez, per la seva banda, arriben reforçats després de classificar-se per a la Conference i cerquen retrobar-se amb la regularitat com a locals. I és que només han aconseguit guanyar un dels seus últims vuit enfrontaments de Lliga a casa.
Les estadístiques recents també mostren un contrast cridaner en la trajectòria de tots dos conjunts. El Barça suma nou victòries consecutives fora de casa a la Lliga i no ha perdut en cap de les seves últimes cinc visites a equips madrilenys. El Rayo, en canvi, acumula tres derrotes seguides contra els blaugrana a la competició, totes elles des de l'arribada d'Íñigo Pérez a la banqueta. Aquestes xifres anticipen un enfrontament marcat per la necessitat de tots dos de confirmar tendències oposades.