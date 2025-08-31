El missatge de Tomás Roncero a favor de Simeone que no agradarà a l’Atlètic de Madrid

L'Atlètic de Madrid travessa un inici de temporada preocupant. Tres partits de Lliga i encara cap victòria. Un empat davant l'Elx, un altre contra l'Alabès i una derrota davant l'Espanyol. Dos punts de nou possibles, la pitjor marca en l'era Simeone, en un curs que començava amb expectatives altes després d'un estiu de fitxatges milionaris.
Mentrestant, el Reial Madrid suma ple de triomfs amb Mbappé i Vinícius en plena forma. En aquest context, Tomás Roncero, periodista i reconegut madridista, va publicar un missatge que va generar una allau de comentaris: “CHOLO QUEDA'T!!!”. Una frase que, llegida en clau irònica, al·ludeix a la crisi de resultats de l'Atlético de Madrid i a la por que un canvi a la banqueta pugui revitalitzar l'etern rival.
El tuit supera les 135.000 visualitzacions i reflecteix la bretxa entre la situació dels dos clubs madrilenys. Per al madridisme, la continuïtat de Simeone pot percebre's com a positiva. En l'entorn blanc-i-vermell, però, el missatge cau com una provocació en un moment de dubtes.
Un inici decebedor tot i la inversió
L'Atlètic va gastar més de 150 milions d'euros aquest estiu per reforçar totes les seves línies; i en poden caure més. Van arribar futbolistes de nivell internacional per fer un salt de qualitat i competir per títols. Tanmateix, l'equip continua mostrant problemes en la construcció del joc, en la finalització i en la solidesa a la defensa, que històricament havia estat el seu segell d'identitat.
L'empat a Mendizorrotza, amb polèmica arbitral inclosa en el gol de Giuliano Simeone, va deixar de nou el conjunt matalasser sense premi. Tot i xutar quinze vegades, no va aconseguir batre l'Alabès després del penal transformat per Carlos Vicente. Eduardo Coudet, tècnic babazorro, va subratllar fins i tot que el primer gol de Giuliano s'hauria d'haver anul·lat per fora de joc.
El debat sobre Simeone i el factor “gafe”
El missatge de Roncero reobre un debat recurrent al Metropolitano. Continua sent Simeone la figura adequada per liderar l'Atlètic? L'argentí, amb més d'una dècada al capdavant de la banqueta, manté el suport d'una part de l'afició, però el seu crèdit comença a desgastar-se.
La broma afegida arriba per la fama de “gafe” que persegueix Roncero. Els seus missatges de confiança o celebració solen girar-se-li en contra amb girs inesperats a la temporada. No són pocs els aficionats colchoneros que, entre l'enuig i la burla, adverteixen que el suport públic del periodista podria acabar sent contraproduent.
Un aturament amb molt en joc
L'Atlètic afronta ara l'aturada internacional amb l'obligació de refer-se. Simeone necessita reactivar un vestidor que encara no ha trobat la intensitat i eficàcia d'altres anys. El proper calendari, amb rivals directes, marcarà si la crisi actual és un entrebanc passatger o l'inici d'un declivi més profund.