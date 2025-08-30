Gir de 180º de Fermín: No farà cap comunicat, Fabrizio Romano explica tota la veritat

La tarda de dissabte ha portat una nova actualització en un dels casos més seguits del final del mercat. Fermín López podria sortir del Barça en direcció a la Premier League però ningú parla clar. Fa pocs dies es parlava d'ofertes de 90 milions per part del Chelsea i fins i tot de 100 per part del Newcastle.
Aquesta tarda s'ha confirmat la primera oferta oficial dels blues al club català i no tenia res a veure amb aquestes xifres. Només 40 milions d'euros. Després de la revelació de la primera oferta formal del Chelsea, considerada insuficient, el periodista Fabrizio Romano ha confirmat la postura del FC Barcelona.
L'entitat catalana ha rebutjat la proposta i es manté ferma en la seva decisió de no vendre el migcampista. Tanmateix, el club deixa una única porta oberta per a la seva sortida, traslladant tota la responsabilitat de la decisió final al mateix futbolista.
La postura del Barça i el poder de decisió del jugador
A les 17:32 hores, només vuit minuts després de desvetllar l'oferta inicial, Fabrizio Romano publicava la reacció del club. El FC Barcelona no té plans de vendre Fermín López aquest estiu després de la proposta del Chelsea.
L'única via perquè el traspàs es produeixi seria que el mateix jugador manifestés el seu desig d'abandonar l'entitat. Amb aquesta maniobra, el Barça es protegeix i posa a prova el compromís del jugador format a la casa, el futur del qual, segons Romano, està ara completament a les seves mans. El club ha complert amb la seva part, ara li toca al futbolista moure fitxa.
Tensió creixent i el comunicat que mai va arribar
El termini de 48 hores que el club havia donat al jugador per prendre una decisió ja ha expirat. S'esperava que Fermín emetés un comunicat durant la tarda de divendres per aclarir el seu futur, però aquest mai es va materialitzar.
El seu silenci ha incrementat la incertesa i, segons fonts properes, un cert malestar a la directiva, que veu com el temps s'esgota. El jugador es va reunir amb Hansi Flick dissabte al matí, però no li va garantir la seva continuïtat, cosa que explica la cautela del tècnic a la posterior roda de premsa.
El rellotge corre en contra i el Chelsea prepara una nova ofensiva
Amb el mercat de fitxatges de LaLiga tancant aquest dilluns a les 23:59h, cada hora és decisiva. La indecisió de Fermín alimenta les esperances del Chelsea. Després del rebuig de la seva primera oferta, qualificada de "ridícula" des de Barcelona, s'espera que el club londinenc presenti una proposta superior en les pròximes hores.
Si Fermín se'n vol anar i l'oferta arriba a uns 70 milions - quantitat que el club anglès pot assumir - s'arribaria a un acord.
Els 'blues' són conscients de la delicada situació econòmica del Barça i pretenen jugar aquesta carta a favor seu. Mentrestant, Hansi Flick, el vestidor i fins i tot el seleccionador Luis de la Fuente aposten per la continuïtat del futbolista a la capital catalana.