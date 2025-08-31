Manolo González pren una decisió que afecta els nous fitxatges de l'Espanyol

L'RCDE Stadium acull aquesta tarda un duel amb molt d'interès entre un Espanyol invicte i un Osasuna en construcció. L'atenció en clau perica se centra en les decisions de Manolo González, que ha optat per limitar sobre manera la presència dels fitxatges a l'onze. Això sorprèn pel volum d'incorporacions d'estiu.
Només tres cares noves a l'onze titular davant Osasuna
El tècnic blanc-i-blau repeteix la idea de donar confiança als futbolistes que ja hi eren la temporada passada. Davant Osasuna, únicament Dimitrovic sota pals, Tyrhys Dolan en un dels costats i Kike García a la punta d'atac formen part del grup d'incorporacions que comencen de sortida. La resta de noves incorporacions hauran d'esperar la seva oportunitat des de la banqueta, cosa que suposa un missatge clar i prudent en la integració dels nous jugadors.
L'onze inicial de l'Espanyol és el següent: Dimitrovic; Omar El Hilali, Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Edu Expósito, Pere Milla; Dolan, Javi Puado i Kike García. Una alineació que manté l'esquema 4-3-3, amb el repte de continuar sumant en aquest inici positiu de campionat.
Miguel Rubio perd protagonisme tot i el seu bon inici
La decisió més destacada ha estat la suplència de Miguel Rubio. El central va ser protagonista a la primera jornada anotant davant l'Atlético i va repetir titularitat a Anoeta. Tanmateix, Manolo González ha decidit apostar avui per Calero a l'eix de la defensa al costat de Cabrera. El canvi no respon a un rendiment baix evident, per la qual cosa sembla vinculat a la necessitat de repartir minuts i reforçar jerarquies internes.
El moviment convida a pensar que la competència a la rereguarda serà alta, amb diversos jugadors disputant-se dues posicions. Per a Rubio, la suplència suposa un recordatori que haurà de consolidar mèrits en cada oportunitat disponible.
La davantera, amb Kike García per davant de Roberto
Un altre dels moviments destacats és l'elecció de Kike García com a davanter titular. L'experimentat ariet, acabat d'arribar, desplaça Roberto, que havia estat referència ofensiva a les dues primeres jornades. El tècnic busca probablement aprofitar la capacitat de Kike per fixar centrals i facilitar l'arribada de jugadors de segona línia com Puado o Pere Milla. En un partit davant un rival incòmode com Osasuna, això és important.
La suplència de Roberto sorprèn, però també reflecteix que l'entrenador vol treure el màxim rendiment de diferents variants en atac, especialment davant un rival sòlid defensivament com Osasuna.
Fitxatges a l'espera i calendari immediat
Futbolistes com Salinas, Ramón Terrats, Luca Koleosho, Pickel o Riedel hauran d'esperar el seu moment. Manolo González ha optat per donar-los un rol secundari en aquest inici, prioritzant la cohesió d'un bloc que ja ha mostrat fiabilitat a les dues primeres jornades. L'estratègia busca mantenir estabilitat mentre els acabats d'arribar s'adapten al sistema i al ritme de la competició.