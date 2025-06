La resposta surrealista de Susana Guasch després del retret de Luis Enrique

En una nit que havia de ser de celebració absoluta per al Paris Saint-Germain després de conquerir la seva primera UEFA Champions League amb una històrica golejada 5-0 sobre l'Inter de Milà, un intercanvi inesperat entre l'entrenador Luis Enrique i la periodista Susana Guasch va acaparar l'atenció mediàtica i va generar un intens debat a les xarxes socials.

El PSG va aconseguir el seu primer títol europeu a l'Allianz Arena de Munic, marcant una fita en la història del club. Sota la direcció de Luis Enrique, l'equip parisenc va mostrar un joc col·lectiu excepcional, destacant l'actuació del jove Désiré Doué, que va marcar dos gols i va donar una assistència, i d'Ousmane Dembélé, la tasca defensiva i el lideratge del qual van ser fonamentals. Luis Enrique, visiblement emocionat, va dedicar el triomf a la seva filla Xana, morta el 2019, i va expressar el seu orgull per l'equip.

"La Xana és amb mi en la victòria i en la derrota molt més. Amb la meva família, que són tots allà, amb els meus germans, fills i dona. No és moment per estar tristos i emocionar-se. La Xana serà amb mi sempre i amb la nostra família. Es tracta de gaudir-ho"

L'incident: un comentari que va reactivar tensions

Durant l'entrevista postpartit a Movistar Plus+, Luis Enrique es va acostar als micròfons i, en saludar els periodistes presents, va llançar un comentari que va sorprendre molts: "Vinc per la Mónica. Ja ho sabeu tots. Per tu, poc, per tu, poc, Susana".

Aquest comentari feia referència a un antic desacord entre tots dos el 2016, quan Luis Enrique dirigia el FC Barcelona i Guasch cobria l'equip per a Antena 3. En aquella ocasió, després d'una derrota davant el Real Madrid, el tècnic va respondre de manera tallant a les preguntes de la periodista, qualificant la seva anàlisi de "superficial" i mostrant el seu descontentament amb la premsa.

La resposta de Susana Guasch: ironia i reivindicació

Després del comentari de Luis Enrique, Susana Guasch va respondre amb ironia: "Escolta, passa el temps. Quant ha passat?"

Posteriorment, la periodista va publicar un vídeo a Instagram on explicava l'origen de la seva tensa relació amb l'entrenador i defensava la seva tasca periodística: "Feia nou anys que no el veia. Veig que la meva feina no l'ha oblidat i que no li va agradar. Escolta, doncs, per gustos... però ja està, no va passar res més, simplement això. El millor és que ell, gairebé una dècada després, segueix fent la seva i jo també. Continuarà pensant que els periodistes no en tenim ni puta idea —títol, per cert, d'un documental meravellós sobre la seva persona, que no us podeu perdre si no l'heu vist"