El futbol, amb la seva inesgotable capacitat per a les ironies, ha tornat a oferir un gir inesperat. El Paris Saint-Germain, sense la seva exestrella Kylian Mbappé, ha conquerit per primera vegada la UEFA Champions League amb una contundent victòria per 5-0 sobre l'Inter de Milà. Aquest assoliment ha desfermat una onada de comentaris i reaccions, sent una de les més destacades la del tertulià Cristóbal Soria, que no va dubtar a llançar un missatge sarcàstic cap al davanter francès.

El PSG, sota la direcció de Luis Enrique, ha aconseguit el que durant anys se li escapava: alçar-se amb la "Orejona". L'equip parisenc va mostrar una versió sòlida i col·lectiva, destacant l'actuació del jove Désiré Doué, que va marcar dos gols i va donar una assistència, convertint-se en el jugador més jove a aconseguir tal gesta en una final de Champions. A més, Ousmane Dembélé va brillar amb dues assistències, consolidant la seva candidatura a la Pilota d'Or.

La victòria no només representa una fita esportiva, sinó també un canvi de paradigma al club, que ha passat de dependre d'individualitats a apostar per un joc col·lectiu i efectiu.

| Twitter

La reacció de Cristóbal Soria

Cristóbal Soria, conegut pels seus comentaris polèmics i la seva afinitat amb el Sevilla FC i el Barça, va aprofitar l'ocasió per llançar un dard a Mbappé. En un vídeo publicat a les seves xarxes socials, Soria es va burlar de les declaracions passades del davanter, que havia manifestat que la seva sortida del PSG al Real Madrid es devia al desig de guanyar títols. Soria, entre rialles, va comentar: "És que ho llegeixo i no puc parar de riure. Mira el que diu Kylian Mbappé. Quina cosa més gran. La deu tenir ben travessada. Ea, doncs pren".

El comentari de Soria va generar diverses reaccions a les xarxes socials, amb usuaris que el van recolzar i d'altres que el van criticar per considerar el seu missatge innecessari i obsessiu.

La temporada de Mbappé al Real Madrid

Kylian Mbappé, en la seva primera temporada amb el Real Madrid, ha tingut un rendiment individual destacat, sent el màxim golejador de LaLiga amb 31 gols en 34 partits i obtenint la Bota d'Or. Tanmateix, a nivell col·lectiu, l'equip blanc no va aconseguir conquerir cap títol, cosa que contrasta amb l'èxit del PSG a la Champions.

Tot i això, Mbappé no va mostrar ressentiment i va felicitar el seu exequip a través de les seves xarxes socials, escrivint: "Per fi ha arribat el gran dia. Victòria i amb l'actitud de tot un club. Felicitats, PSG!"