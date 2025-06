José Álvarez anticipa dos fitxatges del Barça: 'Sensacions...'

El mercat de fitxatges del FC Barcelona torna a situar-se al centre de l'escena futbolística europea a les portes de l'estiu. Les expectatives al voltant de les incorporacions de nous talents creixen cada dia, especialment quan periodistes propers a l'entorn blaugrana llancen missatges d'optimisme sobre els avenços en les negociacions.

En aquest context, el tuit publicat per José Álvarez Haya ha elevat encara més la temperatura del barcelonisme: “És positiu, en tots dos casos. Són els dos objectius. S'hi treballa. Sensacions molt bones". Parla, per descomptat, dels possibles fitxatges de Luis Díaz i de Joan García.

La direcció esportiva del Barça, encapçalada per Deco, ha deixat clara la seva fulla de ruta per a aquest mercat d'estiu: enfortir dues posicions clau que permetin a Hansi Flick potenciar el seu projecte. El club ha decidit prioritzar l'arribada d'un extrem de primer nivell i d'un porter jove amb gran projecció. Aquesta estratègia respon tant a les necessitats detectades durant l'última campanya com a l'exigència d'un calendari que no dona treva.

L'atac blaugrana ha funcionat a la perfecció en termes generals, però ha evidenciat mancances quan han faltat rotacions o solucions a la banda. Alhora, la porteria viu un període d'incertesa davant la situació de Ter Stegen i la possible arribada de competència per a una posició que ha estat històricament decisiva en els èxits culers.

Els noms propis: Luis Díaz i Joan García, els objectius prioritaris

El mercat ha situat dos noms a l'epicentre de les operacions blaugranes: Luis Díaz i Joan García. Tots dos perfils responen exactament al que busca el Barça. El primer, extrem colombià del Liverpool, és un vell somni tant de la secretaria tècnica com dels entrenadors. Díaz combina desequilibri, gol i personalitat per actuar com a revulsiu o titular a l'onze, quelcom que ha seduït Deco i Flick. Segons informacions prèvies i les pròpies paraules del seu pare, el jugador no veuria amb mals ulls recalar al Camp Nou -de fet, és el seu somni-, tot i que l'operació és complexa a causa del seu contracte i l'interès del Liverpool a renovar-lo a l'alça.

D'altra banda, la situació de Joan García, porter de l'Espanyol, es troba en ple desenvolupament. El jove porter, considerat per molts com el millor de LaLiga aquesta temporada, s'ha convertit en ídol per a l'afició perica. Aquí l'operació és senzilla: la clàusula de rescissió és de 25 milions d'euros, així que només han d'arribar a un acord amb el futbolista. El fitxatge de Joan García no només suposaria un cop al mercat local, sinó que també obriria un interessant debat intern per la titularitat al costat de Ter Stegen.

El tuit de José Álvarez, amb milers d'interaccions en poques hores, confirma el que ja es venia rumorejant als despatxos del club: la direcció esportiva està bolcada a tancar aquests dos fitxatges com més aviat millor. “És positiu, en tots dos casos. Són els dos objectius. S'hi treballa. Sensacions molt bones”, va escriure el periodista, un dels referents informatius sobre el Barça a les xarxes socials.