La surrealista respuesta de Susana Guasch tras el zasca de Luis Enrique

En una noche que debía ser de celebración absoluta para el Paris Saint-Germain tras conquistar su primera UEFA Champions League con una histórica goleada 5-0 sobre el Inter de Milán, un inesperado intercambio entre el entrenador Luis Enrique y la periodista Susana Guasch acaparó la atención mediática y generó un intenso debate en redes sociales.

El PSG logró su primer título europeo en el Allianz Arena de Múnich, marcando un hito en la historia del club. Bajo la dirección de Luis Enrique, el equipo parisino mostró un juego colectivo excepcional, destacando la actuación del joven Désiré Doué, quien anotó dos goles y brindó una asistencia, y de Ousmane Dembélé, cuya labor defensiva y liderazgo fueron fundamentales. Luis Enrique, visiblemente emocionado, dedicó el triunfo a su hija Xana, fallecida en 2019, y expresó su orgullo por el equipo.

"Xana está conmigo en la victoria y en la derrota mucho más. Con mi familia, que están todos allí, con mis hermanos, hijos y mujer. No es momento para estar tristes y emocionarse. Xana estará conmigo siempre y con nuestra familia. Se trata de disfrutarlo".

| Movistar Plus+

El incidente: un comentario que reavivó tensiones

Durante la entrevista postpartido en Movistar Plus+, Luis Enrique se acercó a los micrófonos y, al saludar a los periodistas presentes, lanzó un comentario que sorprendió a muchos: "Vengo por Mónica. Ya lo sabéis todos. Por ti, poco, por ti, poco, Susana".

Este comentario hizo referencia a un antiguo desencuentro entre ambos en 2016, cuando Luis Enrique dirigía al FC Barcelona y Guasch cubría al equipo para Antena 3. En aquella ocasión, tras una derrota ante el Real Madrid, el técnico respondió de forma cortante a las preguntas de la periodista, calificando su análisis de "superficial" y mostrando su descontento con la prensa.

La respuesta de Susana Guasch: ironía y reivindicación

Tras el comentario de Luis Enrique, Susana Guasch respondió con ironía: "Oye, se pasa el tiempo. ¿Cuánto ha pasado?"

Posteriormente, la periodista publicó un vídeo en Instagram donde explicó el origen de su tensa relación con el entrenador y defendió su labor periodística: "Llevaba sin verle nueve años. Veo que mi trabajo no lo ha olvidado y que no le gustó. Oye, pues, para gustos… pero es que ya está, no pasó nada más, simplemente eso. Lo mejor es que él, casi una década después, sigue haciendo lo suyo y yo también. Continuará pensando que los periodistas no tenemos ni puta idea —título, por cierto, de un documental maravilloso sobre su persona, que no os podéis perder si es que no lo habéis visto".