El Reial Madrid en xoc: Álvaro Benito sentencia un jugador i el vol vendre

La derrota del Real Madrid per 4-3 davant el FC Barcelona a Montjuïc no només ha deixat els blancs pràcticament sense opcions a LaLiga, sinó que ha desfermat una tempesta de crítiques internes. Entre elles, destaca la de l'exjugador i analista Álvaro Benito, qui, visiblement indignat, ha assenyalat directament Vinicius Jr. com un dels principals responsables del desastre.

Una derrota que sentencia la Lliga

El Clàssic d'aquest diumenge era una final anticipada. El Madrid va començar amb força, avançant-se 0-2 gràcies a un doblet de Kylian Mbappé en els primers 14 minuts. No obstant això, el Barça va reaccionar amb contundència: gols d'Eric García, Lamine Yamal i un doblet de Raphinha van deixar el marcador 4-2 abans del descans.

Encara que Mbappé va completar el seu hat-trick a la segona meitat, el conjunt blanc no va aconseguir igualar el marcador. Amb aquesta victòria, el Barcelona es col·loca set punts per sobre del Madrid a falta de tres jornades, deixant el títol pràcticament sentenciat.

| XCatalunya, Twitter

Les crítiques d'Álvaro Benito: "Lo de Vinicius no tiene nombre"

Durant la retransmissió a Carrusel Deportivo, Álvaro Benito no va ocultar la seva frustració amb l'actitud de Vinicius Jr. "Lo de Vinicius no tiene nombre, es una vergüenza. Que lo quite", va exclamar l'exjugador, referint-se a la falta d'implicació defensiva del brasiler. "Defensant amb la mirada, estalviant-se els retorns, sense marcar, sense pressionar...", va afegir Benito, visiblement molest per la passivitat del davanter.

La crítica de Benito reflecteix un sentir compartit per part de l'afició madridista, que esperava de Vinicius una reacció més d'acord amb el pes del partit i la samarreta. El brasiler, acostumat a ser el revulsiu i el referent en nits grans, va quedar assenyalat per una actitud que, per a molts, evidencia la necessitat de madurar en el pla emocional i competitiu.

Un futur incert per a Vinicius

L'actuació de Vinicius al Clàssic, sumada a les crítiques de figures com Álvaro Benito, planteja interrogants sobre la seva continuïtat al club.

| Canva, Real Madrid

Encara que no hi ha declaracions oficials al respecte, el descontentament generalitzat podria influir en decisions futures sobre la plantilla. Molts aficionats aposten per la venda del brasiler i formar un nou projecte amb Bellingham i Mbappé com a líders.

El Real Madrid, després d'aquesta derrota, s'enfronta a un tancament de temporada complicat, amb LaLiga pràcticament perduda i només el Mundial de Clubs com a objectiu restant. La necessitat d'una reestructuració i l'avaluació del rendiment de jugadors clau seran temes centrals en els pròxims mesos.