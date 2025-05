Dani Senabre i Carme Barceló esclaten per la no-vermella a Tchouameni: 'El Real Madrid...'

El Clàssic entre FC Barcelona i Real Madrid, a més d'un autèntic goig per a l'espectador, també ens ha deixat polèmiques arbitrals que acaparen l'atenció més enllà del resultat esportiu. Una de les jugades més discutides va ocórrer a la primera meitat del partido, protagonitzada per Aurélien Tchouameni, que podria haver estat expulsat després de derribar Ferran Torres quan aquest últim encarava sol cap a l'àrea rival.

L'acció polèmica

La controvertida jugada ha tingut lloc durant un ràpid contraatac de l'equip blaugrana. Ferran Torres rebia una pilota en profunditat i marxava clarament cap a l'àrea blanca, quan va ser travat per darrere per Tchouameni, aparentment sent l'últim defensor madridista. L'àrbitre, Hernández Hernández, va decidir sancionar la infracció amb targeta groga, en considerar que Ferran Torres no es dirigia directament cap a la porteria en aquell moment. O, millor dit, que el seu control no tenia direcció porteria. I això, amb la llei a la mà, no és considerat com acció mereixedora de vermella.

La interpretació de l'àrbitre va causar un gran enrenou tant al terreny de joc com a les xarxes socials, generant opinions dividides i molta polèmica entre aficionats i periodistes esportius.

| FCB

Les crítiques de Dani Senabre i Carme Barceló

Entre les veus més crítiques ha destacat el periodista Dani Senabre, qui ha utilitzat les seves xarxes socials per mostrar clarament el seu desacord amb la decisió arbitral: "Lo de que l'últim home vegi la vermella és només si no ets el Real Madrid", ha comentat amb ironia, reflectint la sensació de greuge comparatiu que alguns aficionats culers han manifestat després d'aquesta decisió.

Per la seva banda, Carme Barceló ha reaccionat amb igual indignació i contundència, escrivint a Twitter: "Vermellaaaa! És l'últim homeeeeer!!!!! Tchouameni!!!! Quin escàndol!!!!!". La periodista ha destacat emfàticament que l'acció del migcampista francès mereixia una expulsió clara per ser l'últim defensor.

Polèmiques contínues en el Clàssic

Aquesta jugada no ha estat l'única polèmica del partit, que ha acabat amb victòria del Barça per 4-3, deixant els blaugranes molt a prop d'assegurar el títol de lliga. Altres decisions controvertides, com una possible mà de Tchouameni a l'àrea blanca i diverses accions discutides durant els gols d'ambdós equips, han alimentat encara més el debat sobre l'arbitratge del matx.

Malgrat tot, aquesta acció puntual continua sent una de les més assenyalades i discutides per periodistes, aficionats i analistes esportius, afegint un altre capítol de tensió i polèmica en la històrica rivalitat entre Barça i Madrid.