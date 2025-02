L'enrabiada de Josep Pedrerol amb Álvaro Benito: 'No s'ho va prendre...'

Álvaro Benito s'ha convertit en una de les veus més respectades a l'hora d'analitzar el futbol a Espanya. La seva experiència com a futbolista, especialment al Real Madrid, li atorga un punt de vista privilegiat per desgranar el que passa al camp.

A més, la seva manera tranquil·la d'exposar arguments i la seva capacitat per explicar el joc han servit per guanyar-se el reconeixement d'aficionats i especialistes. No obstant això, abans de triomfar com a analista i col·laborar amb Movistar+, Benito va viure una faceta molt diferent del periodisme esportiu.

L'exjugador va formar part de 'El Chiringuito', el conegut programa de debat futbolístic dirigit per Josep Pedrerol, on show i polèmica es barregen amb l'anàlisi. En una entrevista a 'The Wild Project', el mateix Álvaro va revelar com va ser l'arribada a aquesta tertúlia i quins van ser els motius que el van fer marxar.

La seva etapa al programa de tertúlia

Tal com va relatar, el fitxatge per 'El Chiringuito' es remunta al 2008, quan Pedrerol, que estava "començant un programa de tertúlia de futbol a TV", el va trucar per proposar-li-ho. "Jo li vaig dir 'escolta, que ens han donat moltes hòsties en la música per venir del futbol i t'ho agraeixo però no'. Va explicar Benito, recordant la seva etapa com a vocalista.

No obstant això, la insistència del presentador es va prolongar durant mesos fins que finalment va accedir: "Vinga sí, que vaig".

Amb el pas de les nits i les tertúlies, Álvaro Benito va anar descobrint la seva passió per l'anàlisi tàctica. "Allà va ser quan em vaig adonar que m'agradava molt conèixer el joc, l'anàlisi del joc. Em vaig començar a treure la llicència d'entrenador i, després del segon any, em truca el Real Madrid per entrenar a la pedrera", va comentar.

Mentrestant, la seva relació amb Pedrerol es va anar consolidant, i l'ambient al programa era, segons ell, molt cordial. "Hi havia molt bon rotllo en el 99% dels casos. A mi sempre se'm va tractar amb respecte", va reconèixer Álvaro Benito, qui, a més, va saber adaptar-se al caràcter "més enfocat en el show" d'aquesta famosa tertúlia.

El moment de la tensió amb Pedrerol

La ruptura amb el format de Pedrerol va arribar quan Movistar+ va trucar a la seva porta amb una oferta irrebutjable, centrada en el tipus d'anàlisi que realment li apassionava.

Va ser en aquell moment quan el presentador de 'El Chiringuito' no va reaccionar de la millor manera: "Me'n vaig perquè m'arriba una oferta de Movistar i parlo amb Josep Pedrerol. No s'ho va prendre bé en el seu dia, però calia entendre-ho: és el meu àmbit i era una oferta irrebutjable". Aquella primera reacció tensa va ser el desencadenant de l'allunyament entre ambdós durant un temps.

Malgrat el "cabreig" inicial de Pedrerol, la relació entre ells s'ha anat recomposant amb el pas dels anys. El mateix Benito admet que, després d'haver-ho expressat públicament i agrair tot el que el presentador va fer per ell, van tornar a parlar i a reprendre el contacte mutu.

"El cas és que parlant vam recuperar la relació. També veient-nos. Vam recuperar l'amistat", puntualitza l'exjugador, qui sembla no guardar rancor per aquella reacció de Pedrerol.