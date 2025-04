El contundent tuit de Jota Jordi que deixa en evidència Bellingham i Rodrygo

per Iker Silvosa

El debat futbolístic està més viu que mai a les xarxes socials, especialment quan es comparen fitxatges milionaris i el seu rendiment sobre el terreny de joc. Recentment, el reconegut tertulià esportiu Jota Jordi ha llançat una provocadora publicació a Twitter que ha reavivat aquesta discussió.

En el món del futbol actual, els preus dels jugadors s'han disparat a xifres astronòmiques. Cada partit i cada gol compten més que mai, especialment per a aquells futbolistes per als quals els clubs han pagat sumes exorbitants. Es generen expectatives altíssimes. En aquest context de pressió constant i exigència màxima, qualsevol comparació pot provocar intensos debats, com ha ocorregut en aquesta ocasió.

A través del seu compte oficial, Jota Jordi va fer una crítica indirecta a dos futbolistes del Real Madrid: Jude Bellingham, fitxat per 120 milions d'euros, i Rodrygo Goes, la transferència del qual va costar 60 milions. La comparació que Jordi ha establert ha estat amb el davanter Ferran Torres, el rendiment del qual al FC Barcelona ha estat qüestionat en nombroses ocasions a causa del preu pagat per ell, també de 60 milions d'euros.

El tauró es va menjar el merengue

En el tweet, Jordi assenyala directament que Ferran Torres porta més gols aquesta temporada que Bellingham i Rodrygo, malgrat haver jugat menys de la meitat de minuts que ambdós. Segons les estadístiques recents, Ferran Torres ha anotat un total de 17 gols en només 1.460 minuts repartits en 40 duels en totes les competicions. Per la seva banda, Jude Bellingham registra 13 gols en 3.228 minuts distribuïts en 48 partits, mentre que Rodrygo porta 10 gols en similar quantitat de partits i minuts jugats.

Aquestes dades ressalten clarament l'eficiència golejadora de Torres en comparació amb els dos jugadors madridistes, cosa que ha despertat immediatament les crítiques i discussions entre aficionats d'ambdós clubs a les xarxes socials.

Ferran Torres, criticat en les seves primeres etapes com a jugador culé, ha millorat notablement la seva precisió i efectivitat de cara a porteria en la present temporada. La seva capacitat per marcar gols decisius en menys temps jugat evidencia la seva vàlua en moments clau i partits importants.

En contrast, Jude Bellingham, encara que continua sent fonamental en la creació de joc del Real Madrid, mostra una taxa golejadora inferior malgrat haver disputat gairebé el doble de minuts. Per la seva banda, Rodrygo Goes tampoc assoleix xifres tan destacades pel que fa a eficiència, cosa que preocupa especialment a un club que sempre exigeix el màxim rendiment ofensiu als seus jugadors.

La publicació de Jota Jordi arriba en un moment clau de la temporada, on cada gol i cada minut sobre el camp és decisiu. Amb la recta final de La Lliga i les eliminatòries de la UEFA Champions League a la volta de la cantonada, aquestes comparacions cobren encara més rellevància.