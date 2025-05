El Real Madrid en shock: Álvaro Benito sentencia a un jugador y lo quiere vender

La derrota del Real Madrid por 4-3 ante el FC Barcelona en Montjuïc no solo ha dejado a los blancos prácticamente sin opciones en LaLiga, sino que ha desatado una tormenta de críticas internas. Entre ellas, destaca la del exjugador y analista Álvaro Benito, quien, visiblemente indignado, ha señalado directamente a Vinicius Jr. como uno de los principales responsables del descalabro.

Una derrota que sentencia la Liga

El Clásico de este domingo era una final anticipada. El Madrid comenzó con fuerza, adelantándose 0-2 gracias a un doblete de Kylian Mbappé en los primeros 14 minutos. Sin embargo, el Barça reaccionó con contundencia: goles de Eric García, Lamine Yamal y un doblete de Raphinha dejaron el marcador 4-2 antes del descanso.

Aunque Mbappé completó su hat-trick en la segunda mitad, el conjunto blanco no logró igualar el marcador. Con esta victoria, el Barcelona se coloca siete puntos por encima del Madrid a falta de tres jornadas, dejando el título prácticamente sentenciado.

Las críticas de Álvaro Benito: "Lo de Vinicius no tiene nombre"

Durante la retransmisión en Carrusel Deportivo, Álvaro Benito no ocultó su frustración con la actitud de Vinicius Jr. "Lo de Vinicius no tiene nombre, es una vergüenza. Que lo quite", exclamó el exjugador, refiriéndose a la falta de implicación defensiva del brasileño. "Defendiendo con la mirada, ahorrándose los retornos, sin marcar, sin presionar...", añadió Benito, visiblemente molesto por la pasividad del delantero.

La crítica de Benito refleja un sentir compartido por parte de la afición madridista, que esperaba de Vinicius una reacción más acorde al peso del partido y la camiseta. El brasileño, acostumbrado a ser el revulsivo y el referente en noches grandes, quedó señalado por una actitud que, para muchos, evidencia la necesidad de madurar en el plano emocional y competitivo.

Un futuro incierto para Vinicius

La actuación de Vinicius en el Clásico, sumada a las críticas de figuras como Álvaro Benito, plantea interrogantes sobre su continuidad en el club.

Aunque no hay declaraciones oficiales al respecto, el descontento generalizado podría influir en decisiones futuras sobre la plantilla. Muchos aficionados apuestan por la venta del brasileño y formar un nuevo proyecto con Bellingham y Mbappé como líderes.

El Real Madrid, tras esta derrota, se enfrenta a un cierre de temporada complicado, con LaLiga prácticamente perdida y solo el Mundial de Clubes como objetivo restante. La necesidad de una reestructuración y la evaluación del rendimiento de jugadores clave serán temas centrales en los próximos meses.