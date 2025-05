Ramon Álvarez de Mon esclata contra un jugador del Reial Madrid: 'Ha costat 2 gols'

La derrota del Real Madrid davant el FC Barcelona en el Clàssic (4-3) ha posat sota el focus les actuacions individuals de diversos jugadors, però una de les més assenyalades ha estat la del lateral dret Lucas Vázquez. El periodista Ramón Álvarez de Mon ha expressat amb contundència la seva opinió a les xarxes socials, ressaltant els errors defensius del jugador madridista.

Les crítiques cap a Lucas Vázquez

Durant el partit, Lucas Vázquez ha protagonitzat diverses accions que han acabat sent claus per a la derrota del conjunt dirigit per Carlo Ancelotti. Primer, ha regalat un córner evitable que ha acabat desembocant en el gol de l'1-2 anotat per Eric García després d'una pentinada majestuosa de Ferran Torres. Poc després, ha comès una pèrdua imperdonable a la vora de l'àrea, que ha permès a Raphinha establir el 4-2, complicant greument les opcions de remuntada de l'equip blanc.

Davant aquesta situació, Ramón Álvarez de Mon no ha dubtat a mostrar la seva decepció a Twitter: "Lucas li ha costat 2 gols al Madrid. Molt superat durant tota la temporada". Aquestes paraules reflecteixen la sensació generalitzada en bona part de l'afició madridista, que fa temps que qüestiona el rendiment del jugador gallec.

Un debat obert sobre la posició

Lucas Vázquez ha estat objecte de crítiques recurrents al llarg d'aquesta temporada a causa de la seva irregularitat defensiva, especialment en partits clau com el d'avui davant el Barça. Molts aficionats madridistes no consideren que el lateral estigui oferint el nivell necessari per defensar la samarreta blanca, especialment en una posició tan sensible com la defensa.

El periodista Ramón Álvarez de Mon ha anat encara més enllà, suggerint indirectament que Ancelotti hauria d'haver provat algun jove jugador de la pedrera madridista per cobrir la posició. Aquest debat pren especial rellevància tenint en compte que Dani Carvajal, lateral dret titular del Real Madrid, porta tota la temporada absent a causa de lesions.

Conseqüències en la lluita per LaLiga

Aquesta derrota en el Clàssic deixa el Real Madrid pràcticament sense opcions de competir pel títol de lliga, allunyant-se a set punts del Barça amb només nou punts per disputar-se. En aquest context, el baix rendiment defensiu assenyalat per Ramón Álvarez de Mon adquireix encara més rellevància, ja que els errors individuals s'han convertit en determinants en moments crucials de la temporada.

Ara queda per veure com reaccionarà el club davant les crítiques creixents cap a Lucas Vázquez i si decidirà apostar per alternatives per reforçar aquesta posició, especialment de cara a la pròxima temporada.